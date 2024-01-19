人民网景德镇1月19日电 （记者王天乐、任妍、许峥、栗翘楚）近年来，随着传统文化“回归热”，作为中国艺术载体之一，陶瓷赢得越来越多年轻人的青睐。在“千年瓷都”景德镇，当地正在依托互联网的数字化浪潮把陶瓷艺术品、陶瓷文化传播到世界各地。

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