人民网北京1月19日电 （记者申佳平）“去年汽车产业发展亮点纷呈，应该说交上了一份非常好的答卷。”在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，以新能源汽车为代表的外贸“新三样”为中国制造业争了气、长了脸。

辛国斌介绍，去年全年汽车产业产销分别实现了3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，创历史新高。汽车零售额实现4.86万亿元，占社会消费品零售总额的10.3%，汽车制造业规模以上工业增加值同比增长13%。

同时，2023年，新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，新车销量达到汽车新车总销量的31.6%。单体能量密度每公斤360瓦时的半固态电池也在去年实现了装车应用。车规级大算力芯片性能大幅提升，集成各种先进技术爆款产品频出，在各大车展大放异彩。

“‘新三样’为中国制造业又增添了亮色，给我们争了气、长了脸。”辛国斌介绍，去年全年汽车整车出口491万辆，同比增长57.9%，首次跃居全球第一。其中，新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%，为全球消费者提供了多样化的消费选择。动力电池出口127.4吉瓦时，同比增长87.1%。

辛国斌同时表示，在充分肯定发展成绩的同时，也要清醒地看到，外部形势上，还面临消费需求不够旺盛，一些国家和地区存在滥用贸易救济措施保护主义行径等不利因素；产业自身上，这种思路已经成为全球共识，但是在发展过程中还有一些需要进一步协调的地方；多数新能源汽车企业特别是以内销为主的企业还没有实现盈利，在产品销售自身上，也存在车用芯片等领域的一些短板。

此外，智能网联汽车发展上，车路协同还不够充分。中国提出实施车路云协同发展思路，该由车端解决的问题通过车端解决，该由路端解决的问题由路端解决，该由云端解决的问题由云端来解决。其中，也存在着一些无序竞争行为，部分地方和企业还存在盲目上马、重复建设新能源汽车项目情况，这些都需要引起高度重视，要采取有力措施来加以解决。

(责编：申佳平、高雷)

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