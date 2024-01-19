人民网北京1月19日电 （记者申佳平）在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国介绍，截至去年底，5G移动电话用户达8.05亿户，5G网络接入流量占比达47%，根据研究机构测算，预计2023年5G直接带动经济总产出1.86万亿元，比2022年增长29%。

赵志国介绍，截至2023年底，我国5G基站总数达337.7万个，网络底座进一步夯实，网络应用不断丰富。总体看，可以概括以下四个特点。

一是创新。5G技术产业在技术标准、网络设备、终端设备等方面创新能力不断增强。轻量化5G核心网、定制化基站等实现商用部署。5G工业网关、巡检机器人等一批新型终端成功研发。5G 标准必要专利声明量全球占比超42%，持续保持全球领先。

二是融合。融合应用广度和深度不断拓展，5G行业应用已融入71个国民经济大类，应用案例数超9.4万个，5G行业虚拟专网超2.9万个。5G应用在工业、矿业、电力、港口、医疗等行业深入推广。例如，在医疗行业，5G应用已从远程诊断向远程精准治疗延伸；电力领域的5G应用从“输送”环节的无人巡检覆盖到“发、输、变、配、用”环节。

三是绿色。5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展。充分利用存量站址资源、公共资源和社会杆塔资源等建设5G基站，积极推动通信杆塔资源与社会杆塔资源双向共享，目前90%以上的基站实现共建共享。5G基站能耗持续下降，5G基站单站址能耗相较于商用初期降低超20%。

四是赋值。5G移动电话用户持续增长、5G流量消费快速提升，促进了裸眼3D、云手机等新兴业务蓬勃发展，有效拓展了移动通信市场的发展空间。截至去年底，5G移动电话用户达8.05亿户，5G网络接入流量占比达47%，根据研究机构测算，预计2023年5G直接带动经济总产出1.86万亿元，比2022年增长29%。

赵志国表示，下一步，工信部将会同产学研用各方，加强跨部门协作，持续推进5G应用规模化发展不断取得新成效，为推动经济社会高质量发展提供坚强保障。

一是加强政策引导。研究出台5G应用发展接续政策，充分发挥政策引导作用，推动5G全产业链全价值链高质量发展。

二是深化网络覆盖。加快5G网络建设，推动重点场所实现移动网络深度覆盖。推进5G行业虚拟专网建设，为行业转型发展提供网络支撑。

三是加快应用拓展。聚焦重点行业应用场景，树立示范标杆，加强推广应用，促进5G应用规模化发展。

四是提升创新能力。加强5G融合应用标准体系建设，持续推动5G-A、5G轻量化等技术演进和产品研发。加快6G技术研究，开展技术试验，强化技术储备，深化交流合作。

(责编：申佳平、高雷)

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