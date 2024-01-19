人民网北京1月19日电 （记者申佳平）“2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是我国工业发展史上具有里程碑意义的一年。”在国务院新闻办公室今日举行的新闻发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌介绍，2023年，我国坚持稳中求进工作总基调，加快推进新型工业化，坚决筑牢制造业，工业经济总体呈现回升向好态势，信息通信业加快发展，高质量发展扎实推进。综合来看，主要有稳、新、强、融、优五个特点。

一是“稳”的态势进一步巩固。2023年，稳增长政策“组合拳”有力有效，规模以上工业增加值同比增长4.6%，较2022年提升1个百分点。其中制造业规模以上工业增加值同比增长5.0%。全年工业经济呈现稳中向上、回升向好的态势。省份、行业增长面“双扩”，十大重点行业、十个工业大省增长“稳定器”作用凸显。制造业总体规模连续14年位居全球第一。

二是“新”的动能进一步增强。坚持以科技创新引领现代化产业体系建设，加快打造创新高地，布局27家国家制造业创新中心、2家国家地方共建制造业创新中心，加快建设45个国家先进制造业集群。着力壮大优势产业，“新三样”带动作用进一步增强，产品出口额首次破万亿，造船市场份额连续14年位居世界第一。积极培育新动能，新材料、机器人等一批新兴行业快速成长。加快技术攻关应用，工业母机、关键软件等领域创新实现新突破，大飞机、高端医疗装备等攻关成果纷纷投入应用。

三是“强”的基础进一步夯实。加快推动传统产业技术改造升级，加大智能制造推广力度，建成了62家“灯塔工厂”，占全球“灯塔工厂”总数的40%，培育了421家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂。扎实推动绿色低碳转型，绿色新兴产业逐步壮大，工业资源综合利用效率进一步提高，全年大宗工业固废利用量将超过22亿吨。不断提升产业链供应链韧性和安全水平，统筹推进补短板和强基础，电子、软件等行业发展表现出强劲韧性。

四是“融”的趋势进一步加快。大力推动数字经济核心产业发展壮大，2023年全年电信业务收入同比增长6.2%，电子信息制造业筑底企稳，软件业量效齐升，互联网行业稳步恢复。网络基础设施不断夯实，服务能力持续升级，算力总规模全球第二。数实融合全面深化，5G应用融入97个国民经济大类中的71个，工业互联网覆盖全部41个工业大类。网络和数据安全保障能力不断提升。

五是“优”的环境进一步升级。深入落实民营经济31条，发挥各类经营主体活力。联合相关部门持续推进为企业减负工作，2023年前11个月全国新增减税降费及退税缓费超1.8万亿元。推进产融衔接，国家产融合作平台助企融资达到7120亿元。着力支持中小企业成长，累计培育10.3万家专精特新中小企业、其中“小巨人”企业达1.2万家。广泛听取企业意见建议，建立完善制造业企业常态化交流机制，及时疏堵点、解卡点。

辛国斌指出，2024年，工业经济面临的内外部环境依然严峻复杂，但是，我国拥有完整的产业体系、庞大的市场规模和完善的信息基础设施等优势，特别是全国新型工业化推进大会召开后，汇聚起各方支持工业发展的强大动能，工业经济长期向好的趋势不会改变。

(责编：申佳平、高雷)

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