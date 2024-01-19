人民网北京1月19日电 （记者申佳平）“年初，我们就组织行业机构、研究机构、行业协会开展了调研，进一步分析我们现在面临的发展环境、制约因素，以及发展的一些有利因素。从目前看，行业协会给出的研究结果还是比较乐观的。”1月19日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，工业和信息化部副部长辛国斌对2024年新能源汽车发展势头进行回应。

辛国斌介绍，调研结果显示，2024年我国汽车产业产销能够实现稳定增长，新能源汽车也将继续保持良好发展态势。协会目前给出的总量规模，预计2024年可以达到3100万辆，同比小幅增长3%左右。新能源汽车产销也将达到1150万辆左右的规模，增长大概在20%左右。

“当然，这是目前协会组织相关企业、研究机构预测的数据，我们还将进一步论证。”辛国斌说。

辛国斌同时表示，下一步，工业和信息化部将认真落实中央经济工作会议和全国新型工业化推进大会工作部署，会同相关部门进一步加强宏观指导，加强行业管理，推动汽车产业高质量发展。

一是要落实落细车购税减免等优惠政策，开展好公共领域车辆全面电动化试点和新能源汽车下乡活动，积极扩大新能源汽车消费，保持产业稳定运行。

二是要支持企业开展联合创新，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关，进一步提升产品市场竞争力。

三是组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、网端标准体系，进一步推动智能网联汽车商业化应用。

四是进一步强化产业发展统筹布局，防范化解产能过剩风险，维护公平竞争市场秩序。还将继续推动国际化发展，倡导协同创新、全球化发展，推动消除各种形式的贸易保护政策，为产业发展创造良好的国际国内环境。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经