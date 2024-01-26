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学习贯彻习近平总书记在省部级专题研讨班上重要讲话——

加快构建中国特色现代金融体系 以高质量发展助力金融强国建设

杜燕飞 黄盛
2024年01月26日09:53 | 来源：人民网
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金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。

此前召开的中央金融工作会议提出，“要加快建设金融强国”。在省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班开班式上，习近平总书记强调，金融强国应当基于强大的经济基础，具有领先世界的经济实力、科技实力和综合国力，同时具备一系列关键核心金融要素，即：拥有强大的货币、强大的中央银行、强大的金融机构、强大的国际金融中心、强大的金融监管、强大的金融人才队伍。

中国人民大学财政金融学院副院长、中国资本市场研究院联席院长赵锡军在接受人民网记者采访时表示，金融和经济密不可分，两者共生共荣。经济实力、科技实力和综合国力，是金融运行基础，构成了金融强国的基础要素，在迈向金融强国的实践中将发挥基础性和关键性的作用。

“加快建设金融强国，首先在目标定位上要坚持人民性，坚持金融强国建设要为人民服务，支持实体经济，要为强国建设提供高质量金融支持。其次，加快建设金融强国需要强大的金融系统工程，以‘强大的金融机构’为例，能抗住风险有担当，能够为实体经济、科技创新提供支撑，能够为满足人民对美好生活的向往提供支撑，能够做好科技金融、绿色金融、养老金融、普惠金融、数字金融‘五篇大文章’。最后，要建设中国特色现代金融体系，这是一套系统工程，健全的金融生态体系缺一不可。”中国人民大学重阳金融研究院研究员、合作研究部主任刘英向人民网记者表示。

如何实现“六个强大”？赵锡军认为，金融强国要建立在现代化强国的基础之上，否则金融的发展就成为无根之水，缺乏发展的条件和基础。当前，我国已从传统的经济模式发展到高质量发展模式，需要提供高质量金融服务，“六个强大”关键核心金融要素与金融高质量发展相吻合，起到明确的目标作用。

“总体来看，建设金融强国是发展目标，不仅要实现金融强还要服务好金融强国建设。”中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，建设金融强国，需要坚定不移地走中国特色金融发展之路，加快构建中国特色现代金融体系，在遵循金融发展规律的同时，更适合我国国情，与西方金融模式有本质区别。

围绕加快构建中国特色现代金融体系，习近平总书记强调，建设金融强国需要长期努力，久久为功。必须加快构建中国特色现代金融体系，建立健全科学稳健的金融调控体系、结构合理的金融市场体系、分工协作的金融机构体系、完备有效的金融监管体系、多样化专业性的金融产品和服务体系、自主可控安全高效的金融基础设施体系。

接受采访的多位专家表示，“六大体系”涉及金融调控、金融市场、金融机构、金融监管、金融产品和服务、金融基础设施等方面，互相联系、互为支撑，描绘出中国特色现代金融体系的宏伟蓝图，是金融为经济社会发展提供高质量服务的内在要求，也是我国由金融大国迈向金融强国的实践路径。

“金融服务经济高质量发展，需要完善金融体系，提高服务效率，用专业化的能力解决问题。当前，在创新驱动下，经济投融资更强调质量和效率，培育科技创新能力也需要金融提供更好的资源配置，金融体系还要‘熨平’经济波动带来的影响。这些都需要从‘六大体系’各方面进行提升。”赵锡军表示，对金融调控需要给投资者、消费者提供明确预期，减少不确定性；提高产品、监管、机构、市场等金融体系的能力和效率；建设金融基础设施体系，保证金融基础设施在任何条件、环境下能安全、高效地运行，为所有金融活动提供最基础的支撑；把技术成果应用到基础设施中去，为金融体系运行提供规范环境；提高风险处置能力，能够高效地应对风险。

“与某些西方金融模式以营利为主要目标的发展方向不同，走中国特色金融发展之路，需要中国特色金融文化支撑。”上海金融与发展实验室主任曾刚在接受人民网记者采访时表示，金融核心要素每个国家的金融体系都有，构建中国特色现代金融体系，要与中国特色金融文化相结合，做好“利”“义”两者平衡，金融行为要符合道德规范，符合大局观，支持国家方针政策，保障金融业自身发展的可持续性，更好地支持经济社会高质量发展。（实习生杨梓安对此文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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