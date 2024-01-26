人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

解码美丽中国建设“任务书”系列报道之四

低碳发展“绿”意浓 增强美丽中国建设创新活力

欧阳易佳
2024年01月26日09:52 | 来源：人民网
小字号

生态文明建设是关乎中华民族永续发展的根本大计，绿色发展是生态文明建设的必然要求。

“无废城市”“零碳示范村”“超低碳产业园区”……近年来，我国坚定不移走绿色低碳转型发展之路，建设实现了生态效益与经济效益双赢，为美丽中国建设注入创新活力，为经济高质量发展注入“生命力”。

近日，《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（以下简称《意见》）发布。《意见》指出，要大力推动经济社会发展绿色化、低碳化，加快能源、工业、交通运输、城乡建设、农业等领域绿色低碳转型，加强绿色科技创新，增强美丽中国建设的内生动力、创新活力。

突出重点 协同推进减污降碳协同增效

《意见》强调，处理好高质量发展和高水平保护、重点攻坚和协同治理、自然恢复和人工修复、外部约束和内生动力、“双碳”承诺和自主行动的关系。

“近年来，我国生态环境质量明显改善，碳排放强度显著下降，但发展不平衡、不充分问题依然突出，生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。”生态环境部环境规划院副院长严刚说，“‘产业结构偏重、能源结构偏煤、交通结构偏公路’是我国经济发展的主要特征，也是推进绿色低碳转型的‘痛点’所在。”

对此，《意见》明确，统筹推进重点领域绿色低碳发展。严刚认为，“重点领域”指的是污染物和温室气体排放量大的行业和领域，如钢铁、建材、石化等工业领域，以及交通运输、城乡建设和农业领域，亟须改变“高消耗、高排放”的生产方式和消费模式，为减污降碳贡献力量。

中国环境学会海洋生态安全专业委员会副主任李道季认为，绿色低碳高质量发展是我国未来发展的重要方向，是我国生态环境发展的重要需求。加快推动发展方式绿色低碳转型，坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，厚植高质量发展的绿色底色，关键在于推动社会经济环境协调可持续发展。

严刚建议，应大力推动可再生能源发展，构建新型电力系统，优化能源结构。充分发挥我国在工业体系方面独立完整的优势，为低碳和零碳技术提供实验平台，深入实施工业领域电气化，引领产业绿色转型。

创新驱动 为绿色低碳转型做好科技支撑

推动经济社会发展绿色化、低碳化，关键在于加强绿色科技创新。

“近年来，我国加快构建市场导向的绿色技术创新体系，从多个方面入手，为绿色低碳转型构筑了坚实的政策保障。”严刚表示，创新驱动发展是重要的国家战略，在解决减污降碳协同治理产业发展转型困难、治理技术缺乏等短板问题上的作用尤为显著。

“鼓励技术创新，既要充分激发市场活力，引导多主体自发进行创新；也要保护好知识产权，让创新不再有‘后顾之忧’。”严刚指出，一方面，要加大绿色技术财税金融支持，综合应用绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险等方式支持绿色技术创新和成果转化；另一方面，将数字化、智能化技术手段应用于绿色技术创新专利、商标和评价等业务，提高知识产权的转化利用效能。

依靠技术创新，我国电力、钢铁、水泥等行业成功实现了超低排放改造。数据显示，2010年至2020年，全国电力行业单位发电量常规污染物（包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，下同）下降80%，钢铁行业吨钢污染物排放绩效下降68%，水泥行业吨水泥污染物排放绩效下降42%，焦化行业吨焦污染物排放量下降80%，石化行业单位原油加工量污染物排放量下降72%，重点行业污染物排放达到国际先进水平。

“未来，应进一步加强政策标准等引领支持，加速绿色低碳技术研发示范，加快技术产业化进程，培育形成新的绿色低碳经济增长点。”严刚说。

推进“双碳” 构建运转高效、有序的全国碳市场

1月22日，全国温室气体自愿减排交易市场启动。自愿碳市场与强制碳市场互补衔接，共同助力“双碳”目标的实现。

“碳排放权交易政策是国际主要经济体实现气候目标的核心政策工具。一个运转高效、有序的全国碳市场能够以更低成本、更高效率的方式推动经济社会绿色低碳转型。”严刚指出，经过两个履约周期的建设和运行，全国碳市场通过基准线法分配碳配额，将减排责任压实到企业，实现了对高效率低排放机组的正向激励；通过建立交易机制提供的碳价格信号，有力促进了企业以更具成本效益的方式实现履约要求。

全国碳市场交出“高分答卷”。生态环境部公布数据显示，2021年12月31日，全国碳排放权交易市场第一个履约周期顺利结束。全国碳市场第一个履约周期共纳入发电行业重点排放单位2162家，年覆盖温室气体排放量约45亿吨二氧化碳，市场化机制对积极稳妥推进碳达峰碳中和的积极作用已初步显现。

《意见》指出，进一步发展全国碳市场，稳步扩大行业覆盖范围，丰富交易品种和方式，建设完善全国温室气体自愿减排交易市场。

“当前，全国碳市场仅纳入发电行业，目前正在积极推进水泥、钢铁、有色等其他重点行业纳入碳市场。”严刚表示，进一步扩大碳市场的行业覆盖范围，不仅有助于更多行业尤其是推动工业行业实现减排目标，也能够形成更多元的市场结构，提供具有不同风险偏好、不同预期、不同信息来源的交易主体，有利于形成更加公允、真实的均衡价格，从而实现对碳排放资源的优化配置，进一步引导资金、技术创新能力等汇聚到绿色低碳发展领域。

业内专家认为，“双碳”战略为低碳经济带来广阔的发展前景，碳市场建设进入“快车道”，将为经济社会绿色低碳发展带来更多机遇。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

相关阅读：

持续提升生态环境“颜值” 让万里山河更多姿多彩

打好生态环境治理“组合拳” 绘就美丽中国精彩画卷

绘好国土空间规划“一张图” 画出山清水秀美丽中国

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
低碳发展“绿”意浓 增强美丽中国建设创新活力
　　生态文明建设是关乎中华民族永续发展的根本大计，绿色发展是生态文明建设的必然要求。 “无废城市”“零碳示范村”“超低碳产业园区”……近年来，我国坚定不移走绿色低碳转型发展之路，建设实现了生态效益与经济效益双赢，为美丽中国建设注入创新活力，为经济高质量发展注入“生命力”。…
银行保险业做好“五篇大文章” 为高质量发展提供强有力金融支撑
　　截至2023年末，全国高新技术企业贷款余额同比增长20.2%；21家主要银行绿色信贷余额达到27.2万亿元，同比增长31.7%；普惠型小微企业贷款余额29.06万亿元，同比增长23.27%，比各项贷款的平均增速高13.13个百分点；目前已积累养老金规模超过6万亿元，覆盖近1亿人…… “国家金融监督管理总局将全面加强金融监管，防范化解金融风险，全力守住不发生系统性风险底线，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融‘五篇大文章’，为经济社会高质量发展、实现中国式现代化和中华民族伟大复兴提供强有力的金融支撑。”1月25日，在国新办举行的金融服务经济社会高质量发展新闻发布会上，国家金融监督管理总局副局长肖远企表示。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部