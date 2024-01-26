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生态文明建设是关乎中华民族永续发展的根本大计，绿色发展是生态文明建设的必然要求。

“无废城市”“零碳示范村”“超低碳产业园区”……近年来，我国坚定不移走绿色低碳转型发展之路，建设实现了生态效益与经济效益双赢，为美丽中国建设注入创新活力，为经济高质量发展注入“生命力”。

近日，《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》（以下简称《意见》）发布。《意见》指出，要大力推动经济社会发展绿色化、低碳化，加快能源、工业、交通运输、城乡建设、农业等领域绿色低碳转型，加强绿色科技创新，增强美丽中国建设的内生动力、创新活力。

突出重点 协同推进减污降碳协同增效

《意见》强调，处理好高质量发展和高水平保护、重点攻坚和协同治理、自然恢复和人工修复、外部约束和内生动力、“双碳”承诺和自主行动的关系。

“近年来，我国生态环境质量明显改善，碳排放强度显著下降，但发展不平衡、不充分问题依然突出，生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。”生态环境部环境规划院副院长严刚说，“‘产业结构偏重、能源结构偏煤、交通结构偏公路’是我国经济发展的主要特征，也是推进绿色低碳转型的‘痛点’所在。”

对此，《意见》明确，统筹推进重点领域绿色低碳发展。严刚认为，“重点领域”指的是污染物和温室气体排放量大的行业和领域，如钢铁、建材、石化等工业领域，以及交通运输、城乡建设和农业领域，亟须改变“高消耗、高排放”的生产方式和消费模式，为减污降碳贡献力量。

中国环境学会海洋生态安全专业委员会副主任李道季认为，绿色低碳高质量发展是我国未来发展的重要方向，是我国生态环境发展的重要需求。加快推动发展方式绿色低碳转型，坚持把绿色低碳发展作为解决生态环境问题的治本之策，厚植高质量发展的绿色底色，关键在于推动社会经济环境协调可持续发展。

严刚建议，应大力推动可再生能源发展，构建新型电力系统，优化能源结构。充分发挥我国在工业体系方面独立完整的优势，为低碳和零碳技术提供实验平台，深入实施工业领域电气化，引领产业绿色转型。

创新驱动 为绿色低碳转型做好科技支撑

推动经济社会发展绿色化、低碳化，关键在于加强绿色科技创新。

“近年来，我国加快构建市场导向的绿色技术创新体系，从多个方面入手，为绿色低碳转型构筑了坚实的政策保障。”严刚表示，创新驱动发展是重要的国家战略，在解决减污降碳协同治理产业发展转型困难、治理技术缺乏等短板问题上的作用尤为显著。

“鼓励技术创新，既要充分激发市场活力，引导多主体自发进行创新；也要保护好知识产权，让创新不再有‘后顾之忧’。”严刚指出，一方面，要加大绿色技术财税金融支持，综合应用绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色保险等方式支持绿色技术创新和成果转化；另一方面，将数字化、智能化技术手段应用于绿色技术创新专利、商标和评价等业务，提高知识产权的转化利用效能。

依靠技术创新，我国电力、钢铁、水泥等行业成功实现了超低排放改造。数据显示，2010年至2020年，全国电力行业单位发电量常规污染物（包括二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，下同）下降80%，钢铁行业吨钢污染物排放绩效下降68%，水泥行业吨水泥污染物排放绩效下降42%，焦化行业吨焦污染物排放量下降80%，石化行业单位原油加工量污染物排放量下降72%，重点行业污染物排放达到国际先进水平。

“未来，应进一步加强政策标准等引领支持，加速绿色低碳技术研发示范，加快技术产业化进程，培育形成新的绿色低碳经济增长点。”严刚说。

推进“双碳” 构建运转高效、有序的全国碳市场

1月22日，全国温室气体自愿减排交易市场启动。自愿碳市场与强制碳市场互补衔接，共同助力“双碳”目标的实现。

“碳排放权交易政策是国际主要经济体实现气候目标的核心政策工具。一个运转高效、有序的全国碳市场能够以更低成本、更高效率的方式推动经济社会绿色低碳转型。”严刚指出，经过两个履约周期的建设和运行，全国碳市场通过基准线法分配碳配额，将减排责任压实到企业，实现了对高效率低排放机组的正向激励；通过建立交易机制提供的碳价格信号，有力促进了企业以更具成本效益的方式实现履约要求。

全国碳市场交出“高分答卷”。生态环境部公布数据显示，2021年12月31日，全国碳排放权交易市场第一个履约周期顺利结束。全国碳市场第一个履约周期共纳入发电行业重点排放单位2162家，年覆盖温室气体排放量约45亿吨二氧化碳，市场化机制对积极稳妥推进碳达峰碳中和的积极作用已初步显现。

《意见》指出，进一步发展全国碳市场，稳步扩大行业覆盖范围，丰富交易品种和方式，建设完善全国温室气体自愿减排交易市场。

“当前，全国碳市场仅纳入发电行业，目前正在积极推进水泥、钢铁、有色等其他重点行业纳入碳市场。”严刚表示，进一步扩大碳市场的行业覆盖范围，不仅有助于更多行业尤其是推动工业行业实现减排目标，也能够形成更多元的市场结构，提供具有不同风险偏好、不同预期、不同信息来源的交易主体，有利于形成更加公允、真实的均衡价格，从而实现对碳排放资源的优化配置，进一步引导资金、技术创新能力等汇聚到绿色低碳发展领域。

业内专家认为，“双碳”战略为低碳经济带来广阔的发展前景，碳市场建设进入“快车道”，将为经济社会绿色低碳发展带来更多机遇。（实习生郭婧对此文亦有贡献）

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(责编：杨虞波罗、吕骞)

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