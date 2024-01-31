王绍绍

在我国首个2亿吨煤炭生产基地——神东矿区的生产一线，一幅幅煤炭保供的火热场景映入眼帘：

百米井下，采煤机滚筒飞速旋转，低硫低磷低灰的优质煤炭从煤壁上被剥采下来；洗选中心，各车间高效加工清洁煤炭，矸石、泥沙等杂质被筛选清除；装车站点每天约有110列满载“神东煤”的万吨运煤专列，排成长龙蜿蜒驶出，销往全国各地……

神东矿区工作人员加大装车站点检查频次，每天数百辆运煤专列从这里运往各地。受访者供图

“迎峰度冬期间，我国集中供热快速增长，需求非常旺盛，比较依赖高碳化石能源。与此同时，随着我国对新能源的大力支持和技术不断进步，清洁能源在供应中比重增加，成为迎峰度冬期间能源供应的重要补充。”国家发改委能源研究所研究员胡润青表示，要推动供暖清洁低碳转型，因地制宜采用适合的方式供暖，确保群众温暖过冬过节。

积极发挥“压舱石”作用

保障煤炭稳定供应

为守护群众温暖过冬，当前，煤炭行业加强安全生产，坚持数字化赋能，持续提升运力，加快优质产能释放，积极发挥煤炭“压舱石”作用。

最新数据显示，2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%。2023年，我国规模以上工业煤炭产量46.6亿吨，同比增长2.9%；进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%。2023年，国内煤炭供应累计51.3亿吨，创历史新高。

为做好能源保障和保暖保供工作，山西近年全力稳定能源生产，提高煤炭、电力、非常规天然气产量，满足发电供暖用能需求。数据显示，2023年，山西煤炭产量在连续两年每年增产1亿多吨的基础上，再增产5743万吨，达到13.78亿吨。

当前，全国多地煤炭需求量增加。为确保电煤运输安全畅通，鸡西车务段统筹运力资源，优化运输组织，不断压缩作业时间，确保车辆快取快送、快解快编，开足马力保障电煤、取暖煤运输。

去年11月1日至今，鸡西站已发送煤炭9414车，62.69万吨；鸡西车务段已发送煤炭19840车，132.58万吨，为全国各地煤炭运输稳定、人民群众温暖过冬过节提供有力保障。

近日，“煤炭码头全流程设备远程集控技术研发与应用”试点任务通过交通运输部验收，该试点任务依托于河北黄骅港的建设。

国家能源集团黄骅港煤堆场堆料机正在作业。受访者供图

据了解，黄骅港是陕西、山西、内蒙古煤炭外运陆运距离最短的港口，承担着西煤东运、北煤南运的重要运输任务，每年煤炭吞吐量超2亿吨，也是我国最大的煤炭下水港。

“煤炭码头全流程设备远程集控技术的应用可提升黄骅港年煤炭转运量约3700万吨，并形成煤炭港口领域的标准、规范等，实现生产作业环节的本质‘减员、增安、提效’。”黄骅港相关负责人介绍。

“现阶段煤炭依然是我国的主体能源，尤其是在电力生产领域，全社会70%左右的发电量仍是煤电。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示，从保障能源安全、稳定能源供应的意义上，煤炭发挥着无可替代的“压舱石”“基本盘”作用。

大力发展清洁供暖

助力群众“绿色”过冬

近年来，西藏大力发展水电、光伏、风电等清洁能源，有效缓解冬春季节缺电状况，越来越多高海拔偏远地区农牧民用上稳定电力，经济社会发展用电需求得到快速释放。

数据显示，目前西藏水电、光伏、风电装机容量占比分别为53.72%、36.32%、1.4%。截至目前，西藏电力装机容量中清洁能源占比达91.44%，基本实现清洁能源供电。

西藏华电色尼区12万千瓦光伏发电项目电力保供项目航拍。赵书彬摄

“当前新型储能日益成为我国建设新型能源体系和新型电力系统的关键技术，培育新兴产业的重要方向及推动能源生产消费绿色低碳转型的重要抓手。”国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦在近日召开的新闻发布会上表示。

近日，粤港澳大湾区最大的储能电站——宝塘储能站在佛山正式投运。作为一座大型的城市“充电宝”，宝塘储能站能在用电低谷时利用风能、太阳能等清洁能源进行“充电”，用电高峰时将这些绿电稳定可靠地输送到千家万户。

按照每天“两充两放”测算，宝塘储能站每年可向粤港澳大湾区输送4.3亿度清洁电能，满足20万户居民的用电需求，减少二氧化碳排放30万吨。

“新型储能具有响应快、布置灵活、建设周期短等优势，能够精确匹配电网负荷需要，最大程度体现其对电力系统的调节价值，帮助不稳定和波动性的清洁能源大规模、高比例接入电网。”南网储能科技公司相关负责人介绍。

当前，各地在不断探索清洁供暖的新方式，积极实现“双碳”目标，切实提升百姓获得感和幸福感。

“近年来，我国在进行传统能源保供的同时，也在积极加大清洁能源的转型发展，我国清洁能源转型的建设速度快，结构调整快，新能源的发展呈多元化、科学化、规模化趋势，电网系统协同性强，在技术上有领先优势。”国家能源投资集团相关负责人表示。

强化电网运行维护

保障民生用能稳定

自大范围寒潮来袭，多地密切跟踪气候变化和供需形势变化，强化电网运行维护，积极采取煤电增发、互济支援等措施，全力确保电网安全稳定运行，电力可靠供应，优先保障居民生活用电。

由于气温下降，近期江苏盐城大丰地区农村居民供电取暖用电负荷迎来大幅提升。为消除安全隐患过暖冬，国网盐城市大丰区供电公司服务小分队来到大中街道海防村，开展走村进户用电设备检查，强化农村电网设备运行维护，用心护航百姓用电。

“当前，在各方共同努力下，全国能源运行总体平稳。”国家发改委政策研究室主任金贤东表示，下一步，将密切跟踪极端天气变化趋势，组织主要能源企业提前准备应急调峰资源，加强电网安全运行和受灾检修，做实做细电力负荷管理预案和天然气应急保供预案，确保人民群众安全温暖过冬过节。

受寒潮天气影响，广东、广西、贵州等地取暖用电负荷持续增加。1月23日，南方电网统调最高负荷达2.15亿千瓦，其中新增取暖负荷约2200万千瓦。

南方电网广东梅州丰顺供电局工作人员对重点线路设备进行特巡特维。徐会芳摄

为保障电网安全和电力可靠供应，自1月20日起，南方电网已连续多日开展融除冰工作，截至24日8时，已累计实施融除冰线路55条次，及时消除了电网安全运行隐患。

“确保群众安全温暖过冬，能源稳定充足保供至关重要。”专家表示，相关部门应密切关注能源供需情况，强化供需预警与研判，加强煤炭、天然气、电力等能源生产、调度工作，保障煤炭、天然气等安全稳定生产和运输通道安全通畅，提高煤电油气供应能力，确保迎峰度冬煤电油气稳定供应和电网安全运行。（田小丽、陈静仪对本文亦有贡献）

相关新闻：

拓市场、抓新机 外贸“马车”起跑即加速

看准了、抓紧干 有效投资精准发力“开年跑”

活力强、热力足 消费引擎“上新”再提速

巡苍穹、探沧海 科技创新澎湃新动能

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经