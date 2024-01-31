人民网北京1月31日电 （记者杨曦）国家统计局31日发布数据显示，2024年1月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为49.2%、50.7%和50.9%，比上月上升0.2、0.3和0.6个百分点，我国经济景气水平有所回升。

制造业采购经理指数回升

1月份，制造业PMI小幅回升至49.2%，景气水平有所改善。

生产指数扩张加快。生产指数为51.3%，比上月上升1.1个百分点，升至近4个月以来的高点。从行业看，食品及酒饮料精制茶、造纸印刷及文教体美娱用品、医药等行业生产指数位于53.0%以上，相关行业生产扩张较快；化学原料及化学制品、化学纤维及橡胶塑料制品和非金属矿物制品等行业生产指数位于收缩区间，企业生产活动放缓。

新订单指数有所回升。新订单指数为49.0%，比上月上升0.3个百分点，其中反映外部需求的新出口订单指数比上月上升1.4个百分点，市场内外需求景气度有所改善。从重点行业看，装备制造业、高技术制造业和消费品行业新订单指数分别为50.3%、50.2%和50.3%，均位于临界点以上；高耗能行业新订单指数为47.0%，继续位于临界点以下，市场需求仍显不足。

大型企业PMI升至扩张区间。大型企业PMI为50.4%，比上月上升0.4个百分点，景气水平回升，调查结果显示，超过七成的大型企业产能利用率达到或超过80.0%，企业产能释放较快；中型企业PMI为48.9%，比上月上升0.2个百分点，景气水平有所改善；小型企业PMI为47.2%，比上月下降0.1个百分点，景气水平较低。

企业预期基本稳定。受春节假期临近及部分行业进入传统生产淡季影响，生产经营活动预期指数为54.0%，继续位于扩张区间，企业对未来市场发展信心总体稳定。从行业看，医药、专用设备、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业生产经营活动预期指数位于56.0%以上较高景气区间，企业对近期市场发展预期更为乐观。

非制造业商务活动指数扩张有所加快

1月份，非制造业商务活动指数为50.7%，比上月上升0.3个百分点，非制造业延续平稳扩张走势。

服务业商务活动指数升至扩张区间。服务业商务活动指数为50.1%，比上月上升0.8个百分点，景气水平有所回升。从行业看，调查的21个行业中有13个位于扩张区间，比上月增加4个，服务业景气面有所扩大。在节日效应带动下，居民出行消费意愿增强，零售、道路运输、航空运输、餐饮等行业商务活动指数升至扩张区间，市场活跃度有所回升；铁路运输、邮政、货币金融服务等行业商务活动指数均位于60.0%及以上高位景气区间，业务总量增长较快。同时，资本市场服务、房地产等行业商务活动指数低位运行，景气水平偏弱。从市场预期看，业务活动预期指数为59.3%，与上月基本持平，继续位于较高景气区间，服务业企业对市场发展前景信心稳定。

建筑业商务活动指数有所回落。受冬季低温天气及春节假日临近等因素影响，建筑业进入施工淡季，商务活动指数为53.9%，比上月下降3.0个百分点。从市场预期看，业务活动预期指数为61.9%，持续位于高位景气区间，表明建筑业企业对市场发展信心较强。

综合PMI产出指数持续扩张

1月份，综合PMI产出指数为50.9%，比上月上升0.6个百分点，表明我国企业生产经营活动继续保持扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为51.3%和50.7%。

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经