人民网北京1月30日电 （欧阳易佳）生态环境部今日召开例行新闻发布会，生态环境部宣教司司长、新闻发言人裴晓菲表示，过去一年，面对严峻复杂的生态环境保护形势，全国生态环境系统协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，大力推进美丽中国建设，生态环境治理取得新成效。2023年全国优良天数比率为85.5%，扣除沙尘异常超标天后为86.8%，好于年度目标0.6个百分点，较2019年上升3.5个百分点。

裴晓菲介绍，在大气环境质量方面，2023年全国地级及以上城市细颗粒物（PM2.5）平均浓度为30微克/立方米，优于年度目标（32.9微克/立方米）约3.0微克/立方米，相比2019年下降了16.7%。全国重污染天数比率为1.6%，扣除沙尘异常重污染天后为1.1%，与年度目标持平。水环境质量方面，2023年全国地表水水质优良（Ⅰ-Ⅲ类）断面比例为89.4%，同比上升1.5个百分点，劣Ⅴ类断面比例为0.7%，同比持平。土壤环境质量方面，2023年全国受污染耕地和重点建设用地安全利用得到有效保障。

裴晓菲表示，2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是全面推进美丽中国建设的重要一年，生态环境部将坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，突出精准治污、科学治污、依法治污，以美丽中国建设为统领，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，持续攻坚克难、深化改革创新。全力抓好八大重点任务：积极推进美丽中国先行区建设、持之以恒打好污染防治攻坚战、积极推动绿色低碳高质量发展、加大生态保护修复监管力度、确保核与辐射安全、加强生态环境督察执法和风险防范、大力推进生态环境领域科技创新、加快健全现代环境治理体系。

(责编：罗知之、高雷)

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