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直播电商产业集聚效应显现 撬动地域经济转型升级

人民网记者 许维娜
2024年01月30日16:22 | 来源：人民网
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近年来，我国电商直播行业迎来蓬勃发展的黄金期。商务部数据显示，2023年前11个月，全国网上零售额14万亿元，同比增长11%，实物网零对社零增长贡献率达31.4%，占社零比重达27.5%，创历史新高。

根据商务大数据监测，2023年前10个月，我国直播销售额超2.2万亿元，同比增长58.9%，占网络零售额18.1%，拉动网零增长7.5个百分点。

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉表示，直播带货在促进经济和地区发展、刺激消费、推动就业等方面起到了积极作用。从地方层面来看，直播带货与诸多关键词紧密相连，这也是各地对“直播带货”持支持态度的主要原因。

近些年，为促进直播带货行业规范健康发展，促进产销衔接，我国各部门纷纷出台了一系列政策，如2023年国务院发布的《关于组织开展全国文化和旅游消费季活动的通知》提到，支持地方和有关机构举办线上演播、沉浸式演出、艺术展览、红色旅游、非遗体验、直播带货、国风国潮、温泉冰雪、互动体验等专题活动。

记者注意到，在刚刚过去的2023年，北京、苏州、深圳、广州等城市积极响应号召，陆续发布了一系列政策以推动直播带货行业的发展。如北京发布《关于印发北京市数字消费能级提升工作方案的通知》提到，支持老字号品牌、新消费品牌开展直播带货、新品首发、首店入驻等特色直播活动，借助直播经济推广“北京品牌IP”，打造“人、货、场”全要素直播电商产业集聚生态。

再如，广州，一座被赋予“贸易之都”称号的城市，正在逐步展现其直播电商发展的独特优势和迫切需求。自2020年起，广州开始持续发力直播带货行业，现已呈现出了“直播带货促就业、促增长”这一欣欣向荣的局面，被视为直播带货领域的“广州样本”。

业界人士分析称，拆解“广州样本”，会发现这是一个“稳固的三角形”。一边是广州市政府通过政策、活动、直播基地等方式鼓励直播带货；另一边，广州的商家们积极拥抱直播带货，利用直播带货讲好广州品牌故事；还有一边则是短视频直播平台汇聚大量广州商家和主播，通过运营、培训、流量等系列扶持，沉淀出商家确定性成长方法论。三者的稳固结合，使直播带货成为了广州新的城市名片。

浓厚的直播氛围，让传统商家的直播意识、直播带货能力也进一步提升。人社部中国人事科学研究院发布的《短视频直播生态催生新职业促进高质量充分就业报告》显示，以快手平台为例，短视频直播生态孕育和催生了174个新职业，其中，直播带货直接带动30个新职业。

在广州，一位曾经运营服装档口、如今已转向直播带货的快手达人表示，他当前的营业额已经较之前在档口时的日营业额增长了10倍至20倍。此外，他的业务还带动了上下游3个大型合作工厂和十几个小型合作工厂的上千人就业。广州这种基于产业带、前店后厂的直播模式，尤其吸引了许多年龄在50岁以上、经验丰富且在家闲不住的技术人群，为他们提供了一个发挥余热的舞台。

在欧阳日辉看来，我国产业链主要由众多中小微企业组成，这些企业在实现产业规模扩大和产业链完善方面面临困难。然而，直播带货模式为产业链上的中小商家提供了品牌传播、产品推广和用户关注等机会，有助于突破消费者的地域限制，缩短市场反馈周期和产品迭代时间。此外，一些大型直播带货企业通过整合生产企业、统一质量标准和培育新兴品牌等方式，在一定程度上实现了对生产链的优化和升级。

不难看出，消费者和商家是完善直播带货产业链的关键环节。

以广州的服饰产业为例，该行业在快手平台上已经形成了一套行之有效的成长策略。众多与工厂紧密合作的达人们在这个成熟的直播带货环境中，通过市场反馈链反向推导出精准的流行趋势和服装款式，这对于厂家及时推出新产品和新组合具有重要意义。同时，通过集中生产企业、统一品控标准以及培育新兴品牌等方式，直播带货在一定程度上实现了对生产链的整合和升级。数据显示，截至2023年底，广州女装品类在快手上的商家数量相比2022年增长了近50%。

直播销售也被视为“产业与人才培育”的融合过程。广东省就业服务管理局的汪萍华表示，“通过直播销售创造了丰富的就业机会，催生了众多新兴职业如互联网营销师、主播、助播、操盘手以及短视频切片师等，进一步带动了上下游产业链中的新增职位，例如生产岗位、运营管理、产品研发、仓储和包装等。这种模式推动多元化职业发展，为我省的就业增长做出了积极贡献。”

电商，一直是人、货、场的产业链重构。另有专家表示，未来，将会看到人、货、场、产业链多方资源的有机结合，赋能实体产业出圈、就业质量提高。同时，在各种有电商潜力的城市，还能看到产业带向深发展、就业趋势向好发展、大家的钱袋子向鼓发展。

(责编：罗知之、高雷)
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