人民网记者 杜燕飞

2024年伊始，位于福建清流县温郊乡的方坑夹萤石矿现场一派繁忙景象：道路修整、设备维修、安全设施维护等工作都在抢时间、赶进度。“多亏建设银行福建省分行提供的3亿元并购贷款以及财务顾问等服务，让我们获得了永福化工公司萤石采矿权、生产线等资产，助力我们在拓展氟新材料产业领域的延链补链强链。”福建三钢集团相关负责人说。

建设银行福建省分行员工走访企业了解生产情况。受访者供图

金融是国民经济的血脉。2023年召开的中央经济工作会议要求，2024年，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，盘活存量、提升效能，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。

2024年以来，我国金融业加快创增量、优结构的步伐，加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融服务，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”，加大金融领域高水平对外开放，提升实体经济服务质效，助推经济社会高质量发展。

货币政策持续发力 为经济运行营造良好金融环境

为巩固和增强经济回升向好态势，货币政策近期接续发力。中国人民银行2024年1月24日宣布，决定自2024年2月5日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7%；自2024年1月25日起分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。

业内人士认为，本次降准幅度将释放中长期流动性约1万亿元，可为货币信贷增长提供有力支撑；下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点，引导金融机构扩大“三农”、小微、民营贷款投放，降低融资成本，激发重点领域和薄弱环节的信贷需求，有助于稳投资、扩内需，更好促进经济金融良性循环。同时，此次降准并叠加下调支农支小再贷款、再贴现利率，可为银行释放更多长期稳定的低成本资金，为促进降低企业融资和居民消费信贷成本、进一步让利实体经济创造有利条件。

“与发达经济体货币政策大放大收相比，我国的货币政策操作比较稳健，货币政策调控和传导机制也在不断丰富完善，为可持续地支持经济发展创造了条件。”中国人民银行行长潘功胜近期在国新办举行的新闻发布会上表示，2024年，要坚持稳健的货币政策，落实好灵活适度、精准有效的要求，继续为实体经济稳定增长营造良好的货币金融环境。

“总量方面，将综合运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，使社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。节奏上把握好新增信贷的均衡投放，增强信贷增长的稳定性。结构方面，将不断优化信贷结构，加大对民营企业、小微企业的金融支持，提升金融服务实体经济质效。要注重盘活被低效占用的金融资源，提高存量资金使用效率。价格方面，兼顾内外均衡，促进综合融资成本稳中有降，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”潘功胜说。

提升金融服务质效 助力经济社会高质量发展

“有了工商银行提供的这笔资金支持，我们的研发成果就能创造更大的价值。”沈阳希科泰科技有限公司负责人表示，作为一家“专精特新”企业，好多科研成果未能及时转化为营业额，企业融资受到影响。

“针对企业特点，我们为其提供了500万元信用贷款。”工商银行辽宁省分行相关负责人表示，通过引入税务、社保缴存、公积金等数据，为处于起步发展阶段的轻资产科技型企业提供更适配的融资服务。

创新是引领发展的第一动力。国家金融监督管理总局近期发布的《关于加强科技型企业全生命周期金融服务的通知》提出，鼓励银行机构在防控风险的基础上加大信用贷款投放力度，综合运用企业创新积分等多方信息，开发风险分担与补偿类贷款，努力提升科技型企业“首贷率”。

国新办举行金融服务经济社会高质量发展新闻发布会。人民网记者 杜燕飞摄

绿色是高质量发展的底色。“我们鼓励银行保险机构在依法合规、风险可控前提下和商业可持续基础上，根据绿色低碳项目融资和风险管理需要，立足自身职能定位，开发气候友好型绿色金融产品，提供多元化、差异化的金融服务。”国家金融监督管理总局新闻发言人、政策研究司司长李明肖近期在国新办举行的新闻发布会上表示。

量大、面广的小微企业是我国经济韧性所在，事关就业和民生。普惠小微贷款的认定标准由现行单户授信不超过1000万元放宽到不超过2000万元；延续实施普惠小微贷款支持工具；支农支小再贷款、再贴现利率下调0.25个百分点……2024年以来，护航普惠金融发展，政策不断加码。

“我们将努力打造又普又惠、好用不贵的中国特色普惠金融体系，更好服务实体经济和人民群众。”国家金融监督管理总局普惠金融司司长郭武平在国新办举行的新闻发布会上表示。

推进金融高水平开放 为实体经济发展注入动能

对外开放是我国长期坚持的基本国策，也是我国金融业改革发展的重要动力。2024年以来，我国持续深化金融领域高水平对外开放，拓展境内外金融市场互联互通。

《银行外汇展业管理办法（试行）》实施，推动商业银行外汇业务流程再造，进一步提升银行外汇展业能力，营造与高水平开放相适应的制度环境；联博集团旗下外商独资企业联博基金获得中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，成为在我国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一；人民币跨境支付系统（CIPS）首家境外系统重要性外资直参业务上线；《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则》修订发布，促进粤港澳金融市场互联互通的同时，更加便利大湾区居民享受优质金融服务，助力打造大湾区优质生活圈……

有专家认为，深化金融领域高水平对外开放，有助于提高我国金融资源配置效率和能力，增加金融产品和服务的多元化和多样性，提升金融服务实体经济能力，让金融更好地为实体经济服务；有助于改善我国金融业竞争环境，进一步加强金融法治建设，培育形成竞争新优势，促进开放型经济的增长动能转变、发展方式转变，引领我国开放型经济发展。

“下一步，我们将继续坚持‘引进来’和‘走出去’并重，稳步扩大制度型开放，研究一批扩增量、稳存量、提质量的金融开放举措，支持更多外资机构来我国展业兴业。”国家金融监督管理总局局长李云泽近期在香港第十七届亚洲金融论坛上表示，未来我国金融业更大力度吸引和利用外资的政策不会变，对外资合法权益的保障不会变，为外资提供更好营商环境的方向不会变，我国金融业对外开放的大门将越开越大。（林盈、王斯文对本文亦有贡献）

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(责编：郝帅、高雷)

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