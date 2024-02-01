人民网北京2月1日电 （记者杜燕飞）金融健康是实现普惠金融高质量发展的重要一环，小微企业是普惠金融的重要服务对象。小微企业的金融健康关系着城镇就业、民营经济、乡村振兴等社会经济的发展成果。

中国人民大学中国普惠金融研究院（CAFI）日前发布的《小微企业金融健康报告》（以下简称《报告》）显示，大部分小微企业的金融健康得分在60分至80分之间，整体平均分为68.27。

据CAFI研究员侯力铭介绍，《报告》所聚焦的金融健康是衡量一家小微企业是否可以维持良好的日常财务运营、稳健地应对经营活动中的潜在风险、周全地准备当下和未来发展所需财务资源，体现了企业的良好运转状态、免疫力和成长潜力。

针对本次调研反映出来的问题，《报告》建议，重点关注小微企业现金流，缓解由于应收账款拖欠严重所带来的现金流压力。推动小微企业数字化转型，提高企业的现金流管理能力和改善日常经营管理，需要金融机构开发更便捷、低成本、适配度高的解决方案，政府降低小微企业数字化转型的难度和门槛，强化数字化转型的公共服务。

《报告》同时表示，金融机构应针对小微企业的风险特征和保险需求研发适配度高、性价比高、保障力强的普惠保险产品，可开展保险知识的普及教育，加强消费者权益保护和行业监管；金融机构要不断优化普惠金融产品服务，通过“信贷+”综合金融服务进行经营赋能，加大对弱势小微企业的政策支持力度；提高社会整体的金融健康意识，促进金融健康理念和指数的推广实践。

“赋能小微企业主、提升他们的金融素养非常关键，能够保证他们的企业在遇到困难时也能平稳发展。”中国中小商业企业协会会长任兴磊表示，对于很多微型的小企业、个体工商户来说，在满足融资需求的同时，还需要有一系列增强财务能力、增加防风险手段等方面的政策，帮助企业发展。

CAFI院长贝多广表示，编制小微企业金融健康指数和标准，是CAFI未来深耕金融健康领域的目标之一。与此同时，CAFI还将持续倡导构建普惠金融生态体系、激发普惠保险的活力、探索更多的小微企业融资方式、赋能小微企业的绿色转型和数字化能力，使他们能够跟上时代步伐，更好地为经济社会作出贡献。

(责编：郝帅、高雷)

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