人民网北京2月1日电 （记者乔雪峰）1月26日，2024年春运正式开启。

据交通运输部发布数据显示，今年春运期间，全社会跨区域人员流动量将达90亿人次。其中，自驾出行成为今年春运主要出行方式之一，将占到全社会人员出行量的80%。

自驾出行比例增加，将一定程度上促进顺风出行供给提升，让更多人能够及时回家。顺风车如何助力大众返乡更顺风，更便捷？1月31日，《2024嘀嗒顺风车春运出行预测报告》（以下简称《报告》）发布，《报告》预测，2月9日除夕当天，顺风车总下单量预计将比去年除夕大幅增长96%，其中，市内顺风车和跨城顺风车下单量预计分别增长110%和71%。

《报告》预测，今年春运期间，跨城顺风车在春节前后的下单峰值，预计分别出现在2月6日和2月16日，即除夕前三天和开工前两天。

春节前夕的2月5日、2月6日和2月7日三天，跨城顺风车下单预计均保持高峰状态，这意味着今年很多人将在除夕前二到四天顺风车下单和返乡。

除了一站直达家乡，顺风车还能让乘坐高铁飞机回家的人，从市区或县乡往返机场高铁站更便捷。《报告》预测，今年春节前八天（2月2日至2月9日），场站订单在市内顺风车订单中占比将比平日高出46%，而春节后十天将（2月15日至2月24日）比平日要高出24%，更多人将选择打顺风车前往机场高铁站。

此外，《报告》预测，今年春节，顺风车订单整体顺路程度接近80%，近五成订单顺路程度均在90%以上，车主乘客有不少是老乡或家乡临近，一起顺路回老家，旅途亲切顺心。

临时下单，说走就走的返乡如愿以偿。《报告》预测，春运期间，跨城顺风车有近三成下单都是30分钟内出发，顺风车让很多人不用提前十几天开始天天抢票刷新，即便临时下单也一样可以遇到同路人，如期回家。

同时，跨城顺风车的应答效率也在持续提升，让更多人返乡真正说走就走。针对30分钟内出发的跨城订单，平均下单等1.5分钟就有车主接单。而如果是15分钟内出发，那么平均下单等1.27分钟就有车主接单。

随着城乡一体化，城乡融合推进，顺风车在提升下沉市场的城乡之间，县县之间、县乡之间的出行效率，更加轻松便捷。

《报告》预测，今年春运期间，从一线、新一线和二线城市前往五线及以下城市的热门顺风车线路Top20来看，有九条均位于川渝，四条位于广东省内，云南和贵阳省内共三条，沈阳出发也有三条。

从四线及以下城市之间热门跨城顺风车线路Top20看，有13条均位于四川省境内，出发城市分别为眉山、乐山、自贡、内江、资阳和宜宾；此外，拉萨—山南、西宁—海东州这两西藏和青海的线路也入榜；广东省也有四条，出发地分别为河源、梅州和茂名。

这一定程度表明，在西南、东北，华南等地区、顺风车在高效链接地方中心城市和周边县乡之间出行需求方面，发挥日益重要作用，一站直达，省去辗转换乘，且出发时间灵活自如。

(责编：郝帅、高雷)

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