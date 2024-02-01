人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

报告：自驾出行成春运主要出行方式之一 进一步促进顺风出行供给提升

2024年02月01日13:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月1日电 （记者乔雪峰）1月26日，2024年春运正式开启。

据交通运输部发布数据显示，今年春运期间，全社会跨区域人员流动量将达90亿人次。其中，自驾出行成为今年春运主要出行方式之一，将占到全社会人员出行量的80%。

自驾出行比例增加，将一定程度上促进顺风出行供给提升，让更多人能够及时回家。顺风车如何助力大众返乡更顺风，更便捷？1月31日，《2024嘀嗒顺风车春运出行预测报告》（以下简称《报告》）发布，《报告》预测，2月9日除夕当天，顺风车总下单量预计将比去年除夕大幅增长96%，其中，市内顺风车和跨城顺风车下单量预计分别增长110%和71%。

《报告》预测，今年春运期间，跨城顺风车在春节前后的下单峰值，预计分别出现在2月6日和2月16日，即除夕前三天和开工前两天。

春节前夕的2月5日、2月6日和2月7日三天，跨城顺风车下单预计均保持高峰状态，这意味着今年很多人将在除夕前二到四天顺风车下单和返乡。

除了一站直达家乡，顺风车还能让乘坐高铁飞机回家的人，从市区或县乡往返机场高铁站更便捷。《报告》预测，今年春节前八天（2月2日至2月9日），场站订单在市内顺风车订单中占比将比平日高出46%，而春节后十天将（2月15日至2月24日）比平日要高出24%，更多人将选择打顺风车前往机场高铁站。

此外，《报告》预测，今年春节，顺风车订单整体顺路程度接近80%，近五成订单顺路程度均在90%以上，车主乘客有不少是老乡或家乡临近，一起顺路回老家，旅途亲切顺心。

临时下单，说走就走的返乡如愿以偿。《报告》预测，春运期间，跨城顺风车有近三成下单都是30分钟内出发，顺风车让很多人不用提前十几天开始天天抢票刷新，即便临时下单也一样可以遇到同路人，如期回家。

同时，跨城顺风车的应答效率也在持续提升，让更多人返乡真正说走就走。针对30分钟内出发的跨城订单，平均下单等1.5分钟就有车主接单。而如果是15分钟内出发，那么平均下单等1.27分钟就有车主接单。

随着城乡一体化，城乡融合推进，顺风车在提升下沉市场的城乡之间，县县之间、县乡之间的出行效率，更加轻松便捷。

《报告》预测，今年春运期间，从一线、新一线和二线城市前往五线及以下城市的热门顺风车线路Top20来看，有九条均位于川渝，四条位于广东省内，云南和贵阳省内共三条，沈阳出发也有三条。

从四线及以下城市之间热门跨城顺风车线路Top20看，有13条均位于四川省境内，出发城市分别为眉山、乐山、自贡、内江、资阳和宜宾；此外，拉萨—山南、西宁—海东州这两西藏和青海的线路也入榜；广东省也有四条，出发地分别为河源、梅州和茂名。

这一定程度表明，在西南、东北，华南等地区、顺风车在高效链接地方中心城市和周边县乡之间出行需求方面，发挥日益重要作用，一站直达，省去辗转换乘，且出发时间灵活自如。

(责编：郝帅、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
报告：自驾出行成春运主要出行方式之一 进一步促进顺风出行供给提升
　　人民网北京2月1日电 （记者乔雪峰）1月26日，2024年春运正式开启。 据交通运输部发布数据显示，今年春运期间，全社会跨区域人员流动量将达90亿人次。…
新动能延续稳中有增走势 我国经济趋稳因素有所增加
　　2023年，在一系列稳增长政策“组合拳”的有效实施下，全年工业经济呈现稳中向上、回升向好的态势，我国制造业总体规模连续14年保持全球第一。 进入2024年，我国制造业继续延续着良好表现，并释放出积极信号。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部