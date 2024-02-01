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新动能延续稳中有增走势 我国经济趋稳因素有所增加

人民网记者 乔雪峰
2024年02月01日13:55 | 来源：人民网
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2023年，在一系列稳增长政策“组合拳”的有效实施下，全年工业经济呈现稳中向上、回升向好的态势，我国制造业总体规模连续14年保持全球第一。

进入2024年，我国制造业继续延续着良好表现，并释放出积极信号。近日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心联合发布了2024年1月份中国制造业采购经理指数（PMI），数值为49.2%，比去年12月上升0.2个百分点，结束了连续3个月的下降势头。

“1月份PMI指数小幅回升，结束了连续三个月的回落，表明经济趋稳因素有所增加。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，生产指数、采购量指数均有回升，表明企业生产有恢复迹象。与开年以来全国各地、特别是经济大省积极谋篇布局，在提振经济方面勇挑重担的努力相一致。

张立群表示，要抓紧落实中央经济工作会议精神，在以政府投资带动内需扩大方面尽快取得显著成效，着力巩固和增强经济回升向好势头。

从行业来看，四大行业均有回稳向好迹象。新动能延续2023年四季度以来的稳中有增走势，装备制造业PMI为50.1%，连续5个月保持在扩张区间。高技术制造业PMI为51.1%，较去年12月上升0.8个百分点，高技术制造业增长有所加快。消费品制造业PMI为50.1%，较去年12月上升0.7个百分点，显示消费品制造业较去年12月有所增长。基础原材料行业PMI为47.6%，较去年12月上升0.2个百分点，连续2个月上升，行业呈现趋稳运行态势。

中国物流信息中心研究员文韬分析称，整体而言，2024年1月份，我国经济实现了平稳开局，生产活动持续合理增长，产业联动向好运行，企业活力也在不断提升。

从13个分项指数来看，同去年12月相比，生产指数、新订单指数、新出口订单指数、产成品库存指数、采购量指数、进口指数和供应商配送时间指数上升，指数升幅在0.2至1.6个百分点之间；积压订单指数、购进价格指数、出厂价格指数、原材料库存指数、从业人员指数和生产经营活动预期指数下降，指数降幅在0.1至1.9个百分点之间。

文韬指出，1月份，在我国超大规模市场优势以及扩需求政策发力的带动下，我国制造业市场需求趋稳回升，新订单指数为49%，较去年12月上升0.3个百分点。其中比较突出的是消费品制造业，在假期消费和春节消费预期的带动下，消费品市场需求较快释放。同时多地积极抓项目拉动基础原材料市场需求有所回稳。

数据显示，新出口订单指数为47.2%，较去年12月上升1.4个百分点。对此，文韬表示，从数据可以看出，国外市场需求趋稳向好。主要是近期国外对我国船舶、汽车、基础原材料以及计算机通信电子设备需求较快增长，带动装备制造业、高技术制造业和基础原材料行业出口都有较为明显的改善。“结合来看，1月份制造业国内外市场需求都趋稳回升，经济运行动力有所增强。”

1月份，由于市场需求端趋稳回升，同时企业增加产成品库存以备后市销售和出口的意愿上升，带动制造业生产活动加快增长，生产指数为51.3%，较去年12月上升1.1个百分点，连续8个月运行在扩张区间，显示生产活动持续保持合理增长。

对此，文韬进一步表示，当前应继续深化落实各项稳经济促增长扩需求政策，同时积极优化各地营商环境，充分释放经济活力，为经济回稳向好运行巩固基础。

(责编：郝帅、高雷)
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