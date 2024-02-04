商务部：2023年我国对外投资合作平稳发展
2024年02月04日13:37 | 来源：人民网
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人民网北京2月4日电 （记者孙红丽）商务部今天公布的数据显示，2023年，我国对外投资合作平稳发展。统计显示，2023年全行业对外直接投资10418.5亿元人民币，较上年增长5.7%（折合1478.5亿美元，增长0.9%），其中，对外非金融类直接投资9169.9亿元人民币，增长16.7%（折合1301.3亿美元，增长11.4%）。我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资2240.9亿元人民币，增长28.4%（折合318亿美元，增长22.6%）。
全年对外承包工程完成营业额11338.8亿元人民币，增长8.8%（折合1609.1亿美元，增长3.8%），新签合同额18639.2亿元人民币，增长9.5%（折合2645.1亿美元，增长4.5%）。我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额9305.2亿元人民币，增长9.8%（折合1320.5亿美元，增长4.8%），新签合同额16007.3亿元人民币，增长10.7%（折合2271.6亿美元，增长5.7%）。
(责编：孙红丽、吕骞)
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