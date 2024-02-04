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保障能源资源安全 我国加快推进矿产勘探开发与绿色矿山建设

2024年02月04日11:09 | 来源：人民网
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人民网北京2月4日电 （记者杜燕飞）记者日前从中国矿业联合会举行的矿业开发座谈会上获悉，截至目前，我国已建成国家级绿色矿山1000多家、省级绿色矿山3000多家，绿色发展已成为矿产资源勘查中建设美丽中国行动的共识。

自然资源部副部长许大纯在会上表示，矿业作为传统产业和支柱产业，为我国现代化建设提供了有力的物质支撑，为国家经济发展和国防建设作出了巨大贡献。要深刻认识到我国矿业发展进入了需求上升期、政策调整期、高质量发展和高水平保护相统一的推进期、外部环境不稳定不确定期“四期叠加”的新时期。要准确把握新时代矿产勘查开发工作的新要求，扎实推进新一轮找矿突破战略行动，积极践行绿色发展理念，大力弘扬优良地质传统，不断提升能源资源安全自主保障水平。

会议认为，当前，我国矿山数字化、智能化步伐加快，深地探测、深海探测不断拓展矿产资源勘查开发空间，战略性矿产对新兴战略性产业形成有力支撑，煤炭清洁、高效、低碳利用和“煤制油”“煤制气”改善了我国能源结构，进一步夯实了能源的基石地位作用。

会议介绍，我国勘查开发的矿种由18种增加到173种，原煤产量由3243万吨增加到46.58亿吨，原油产量由12万吨增加到2.08亿吨，天然气产量由700万立方米增加到2297亿立方米，铁矿石产量由59万吨增加到9.9亿吨，十种有色金属产量由4.77万吨增加到7469.8万吨。（实习生张亚舒对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)
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