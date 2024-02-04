多地组织调研走访 加大上市公司支持力度
人民网北京2月4日电 （黄盛）1月29日在北京召开的部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议提出，把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措。
据证监会消息，连日来，天津、陕西、山西、山东、广西、云南、西藏、江苏等地组织专班调研走访上市公司，加大对优质上市公司的支持力度。
其中，1月30日，天津市召开研究部署走访服务上市公司工作专题会议，要求天津各区要精心组织开展上市企业走访服务活动，建立健全服务上市公司高质量发展长效机制，努力为各类经营主体提供优质服务。
1月31日，陕西省委金融办、陕西证监局、西安市政府及西安市委金融办、曲江管委会等单位组成工作专班，赴当地两家上市公司走访调研，并针对现场走访中企业反映的问题、困难及诉求，集中“会诊”并分类解决相关难题。
1月31日，山西省走访调研当地两家上市公司，现场推动解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，要求建立健全政银企常态化沟通机制，加大对优质上市公司支持力度，为上市公司高质量发展提供更多确定性。
1月31日，山东省政府和德州市政府相关负责人赴德州上市公司调研，要求当地各部门加大对优质上市公司支持力度，扎实做好服务保障工作，助推企业壮大规模、提升市值，实现高质量发展。
2月1日，云南省组织调研组走访当地上市公司，宣介经济金融政策，了解上市公司生产经营情况，倾听企业诉求，协调解决企业发展难题。
2月1日至2日，广西壮族自治区组织走访南宁的上市公司，要求建立健全当地服务上市公司长效机制，营造优质营商环境，进一步提升上市公司治理能力和经营效益。
2月2日，西藏自治区组织调研组在拉萨市走访调研上市公司，了解上市公司发展现状和困难，统筹调度、现场办公，协调推动解决存在的问题，要求当地有关部门加大对优质上市公司支持力度，助力产业转型升级。
2月3日，江苏省委金融办、江苏证监局联合连云港市人民政府走进上市公司进行现场调研，听取公司最新经营发展状况以及遇到的问题困难等，推动真正解决制约上市公司发展面临的具体困难和问题，同时要“以点带面”，建立健全服务上市公司高质量发展长效机制，进一步营造支持上市公司高质量发展的良好氛围。
业内人士对此表示，上市公司是实体经济的“基本盘”，是经济高质量发展的重要微观基础。多地纷纷走访上市公司，有利于找准问题，集中“会诊”，帮助解决企业的实际困难，同时也为企业加油打气，提振信心，释放出支持资本市场和上市公司高质量发展的强烈信号。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 多地组织调研走访 加大上市公司支持力度
- 人民网北京2月4日电 （黄盛）1月29日在北京召开的部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议提出，把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措。 据证监会消息，连日来，天津、陕西、山西、山东、广西、云南、西藏、江苏等地组织专班调研走访上市公司，加大对优质上市公司的支持力度。…
- 提升金融服务实体经济质效 金融监管总局进一步规范贷款管理
- 人民网北京2月4日电 （记者杜燕飞）为进一步促进银行业金融机构提升信贷管理能力和金融服务质效，国家金融监督管理总局对《固定资产贷款管理暂行办法》《个人贷款管理暂行办法》《项目融资业务指引》等信贷管理制度（以下简称“三个办法一个指引”）进行修订，形成了《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》（以下统称“三个办法”），于近日发布，自2024年7月1日起施行。 “近年来，随着我国经济社会持续发展，对金融服务实体经济提出了新的要求，‘三个办法一个指引’中的一些规定也表现出一定的局限性和滞后性，需要更新调整，以更加适应当前信贷业务的发展趋势。…
- 评论
- 关注