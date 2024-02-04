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多地组织调研走访 加大上市公司支持力度

2024年02月04日10:35 | 来源：人民网
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人民网北京2月4日电 （黄盛）1月29日在北京召开的部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议提出，把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措。

据证监会消息，连日来，天津、陕西、山西、山东、广西、云南、西藏、江苏等地组织专班调研走访上市公司，加大对优质上市公司的支持力度。

其中，1月30日，天津市召开研究部署走访服务上市公司工作专题会议，要求天津各区要精心组织开展上市企业走访服务活动，建立健全服务上市公司高质量发展长效机制，努力为各类经营主体提供优质服务。

1月31日，陕西省委金融办、陕西证监局、西安市政府及西安市委金融办、曲江管委会等单位组成工作专班，赴当地两家上市公司走访调研，并针对现场走访中企业反映的问题、困难及诉求，集中“会诊”并分类解决相关难题。

1月31日，山西省走访调研当地两家上市公司，现场推动解决上市公司发展中面临的具体困难和问题，要求建立健全政银企常态化沟通机制，加大对优质上市公司支持力度，为上市公司高质量发展提供更多确定性。

1月31日，山东省政府和德州市政府相关负责人赴德州上市公司调研，要求当地各部门加大对优质上市公司支持力度，扎实做好服务保障工作，助推企业壮大规模、提升市值，实现高质量发展。

2月1日，云南省组织调研组走访当地上市公司，宣介经济金融政策，了解上市公司生产经营情况，倾听企业诉求，协调解决企业发展难题。

2月1日至2日，广西壮族自治区组织走访南宁的上市公司，要求建立健全当地服务上市公司长效机制，营造优质营商环境，进一步提升上市公司治理能力和经营效益。

2月2日，西藏自治区组织调研组在拉萨市走访调研上市公司，了解上市公司发展现状和困难，统筹调度、现场办公，协调推动解决存在的问题，要求当地有关部门加大对优质上市公司支持力度，助力产业转型升级。

2月3日，江苏省委金融办、江苏证监局联合连云港市人民政府走进上市公司进行现场调研，听取公司最新经营发展状况以及遇到的问题困难等，推动真正解决制约上市公司发展面临的具体困难和问题，同时要“以点带面”，建立健全服务上市公司高质量发展长效机制，进一步营造支持上市公司高质量发展的良好氛围。

业内人士对此表示，上市公司是实体经济的“基本盘”，是经济高质量发展的重要微观基础。多地纷纷走访上市公司，有利于找准问题，集中“会诊”，帮助解决企业的实际困难，同时也为企业加油打气，提振信心，释放出支持资本市场和上市公司高质量发展的强烈信号。

 

 

 

(责编：申佳平、吕骞)
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