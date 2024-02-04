方经纶 王佩 汪瑞华 匡滢

中央气象台2月4日06时继续发布暴雪橙色预警，预计2月4日08时至2月5日08时，河南东部、安徽中北部、江苏中北部、山东中东部等地部分地区有大雪。

临近年关，且正值冬季农业生产重要时期，低温雨雪天气可能对农业生产造成一定影响。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于做好春节前后低温雨雪冰冻灾害防范应对工作的通知》，提出要指导农业经营主体做好农林作物、牲畜的防寒防冻和冻后救助工作，尽快恢复受损的蔬菜大棚、禽畜栏舍等生产设施，保障蔬菜及鲜活农副产品的供应。

据人民网记者采访了解，相关省份正在全力以赴保农业生产。

1月31日，河南省农业农村厅已印发《关于切实做好持续阴雨雪天气防范应对确保经作生产安全的通知》，确保冬春农产品生产秩序稳定，要求严防经作领域发生重大生产灾害。

在河南省驻马店市西平县二郎镇豫鳌家庭农场，占地15亩的蔬菜大棚披上了一层厚厚的“棉被”。

“老陈，虽说你这大棚盖上草苫了，但进来感觉棚内温度还是有点低，你再加设点小拱棚，或者用火炉、烟熏等办法把棚里温度再升升。另外我刚才围着大棚转了一圈，发现有漏风口，棚门和棚裙膜一定得捂严实，千万不能马虎。”农技专家康靖给蔬菜大棚负责人陈俊杰细细交代，“这几天很关键，得保证菜不受冻害。”

“一星期前，根据天气预报，我们立即组建了4个技术小组，奔赴全县蔬菜生产的重点乡镇（街道），指导农户做好冰冻雨雪天气蔬菜种植管理等各项工作，确保蔬菜生产不受寒冷天气的影响，让老百姓的‘菜篮子’在雨雪天气中‘拎得稳’。”西平县农业农村局副局长郭国选说。

在河南省漯河市，雨雪为令，市、县下派45个指导组、415个农技专家分包区域，全市累计动员950余人次深入田间和设施农业主体开展技术指导，指导种植主体做好低温寒潮雨雪防范应对，现场帮助农户解决问题。

瑞雪兆丰年。河南是小麦主产区，本轮强降雪来袭，对小麦生长带来积极影响。河南省首席科普专家、河南农业大学教授郭天财分析，此次降雪不仅有效地补充了土壤墒情，起到保温防冻作用，还可以灭杀部分越冬虫卵和病菌，降低病虫发生基数，减轻其蔓延危害，有利于小麦安全生产和产量提高。

2月2日11时，安徽省气象局将重大气象灾害（暴雪）Ⅳ级应急响应提升为Ⅲ级，3日至4日是降雪最强时间段。

在安徽省芜湖市南陵县籍山镇的新坝村，张成学的大棚草莓正迎来二茬采摘。为应对低温雨雪冰冻天气，早早地将大棚做了两层膜的保温措施，张成学打趣道，“这就好比给草莓穿上了两件外套。”

在村里头，张成学是出了名的“草莓大王”，100亩地、64个棚，全部用于草莓种植。和草莓打交道多年，他也悟出了一套防雨雪、稳生产的经验。

自去年11月9日开采至今，第一批果已经采摘收尾，第二批果正陆续上市，做好雨雪冰冻天气防御，直接关系到草莓的品质和收成。

“零度以下就会受到冻害，零下5度就会停止生长。”这些都是张成学的经验之谈，他告诉记者，当大棚温度低于零下5度的时候，就会采用柴油灯进行增温。一般情况下，每亩棚用三盏灯，可以增温5到6度。

除了类似草莓的设施大棚农业之外，眼下，南陵县的大田作物以小麦、油菜和紫云英为主，针对低温雨雪冰冻天气，南陵县农业部门与气象部门提前通过建立会商机制，开展土壤墒情监测，根据墒情指导农业生产。

入冬以来，为应对低温冰冻天气，安徽省各地众多农业专家、农技人员已在田间科学指导农民防灾减灾、因苗分类施策，做好低温雨雪冰冻天气的应对工作。

实际上，除河南、安徽外，受低温雨雪天气影响的各个省份都出台了相关应对措施，确保农业生产安全。

例如，山东省农业农村厅于1月30日便发布了《科学应对持续雨雪寡照天气确保蔬菜安全稳定供给技术指导意见》，其中包括提前加固设施、及时清除积雪、努力增加光照、强化保温蓄热、加强生产管理等多个方面。

再如，2月1日，湖南省农业农村厅和湖南省气象局联合发布《关于做好低温雨雪冰冻天气防范应对工作的通知》，要求全省各级农业农村部门防范应对低温雨雪冰冻天气对农业造成的不利影响，全力稳价保供，最大限度减轻灾害损失。此外，湖南省农业农村厅畜牧管理部门还发布了《雨雪冰冻灾害天气生猪生产应急措施》。并且，湖南各部门充分利用微信公众号和“天帮忙”为农服务APP等，提前发布灾害预警信息，做好科普宣传，争取防灾减灾主动权，全力做好低温雨雪冰冻天气的防范应对。

(责编：方经纶、吕骞)

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