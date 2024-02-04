人民网记者 李栋

春节临近，年货市场量足价稳，供需两旺。在年货经济带动下，各地农产品市场增品种、保供应，更好满足了消费者的节日需求。

进入腊月，年货市场开始活跃起来，南北方各类优质农产品集中亮相市场，丰富了节日期间百姓的年货“购物车”。

在天津港码头，一箱箱从智利漂洋过海到港的车厘子，几个小时后将被冷链运输车运送到北京新发地市场的进口水果展销中心。

凌晨2点，从事进口水果生意的薛福荣正核对着各地批发商的订单。“现在是车厘子销售旺季，每天前来采购的批发商增加到300多家。”薛福荣介绍，相比以前，现在水果的品种越来越多，前来采购的批发商之中，更多了电商的身影。

“一二三，上链接。”在新发地一网络直播带货仓库，销售人员正忙着向屏幕另一端的顾客销售车厘子。运营负责人崔学伟告诉记者，在农产品消费热潮的引领下，直播带货陆续进驻新发地市场。“春节是农产品消费旺季，叠加今年价格比往年便宜等优势，近期订单量直线上升。”

北京新发地市场宣传部部长童伟表示，为了方便消费者线上采购，很多商户开始尝试直播带货服务。“近年特别明显的变化就是进口类水果需求越来越旺盛，世界各地的优质水果都纷纷开拓中国市场，供需两旺的形式，也折射出百姓消费的高质量需求。”

感受到直播带货热度的不止崔学伟。在河北开辟网络销售渠道的批发商孙艺明介绍，现在通过网上带货，团队日均销售额达到50万元左右，周边省份顾客的订单，可以做到24小时之内送达。

新发地转型升级指挥部副指挥长张赓正表示，2024年市场仍将持续聚焦产业转型升级，积极拓展业态，将一批“大王”“大户”打造成为直播带货能手。

“果盘子”产品购销两旺的同时，肉类产品交易也呈升温势头。春节之前，肉类商品的储备历来是大多数家庭采购年货的“重头戏”，春节期间猪肉的价格如何？

据农业农村部监测，截至2月2日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为21.79元/公斤，比前一交易日上升1.1%。

“过年之前，由于腌制腊肉和家常菜对肉类的需求增加，猪肉价格略有上涨，但整体来看，价格仍处于较为合理的区间。”在甘肃天水市的坚家河市场，一家肉类零售店老板说，春节前夕，为保障供应，已充分与肉类加工企业合作，为市场提供品类丰富、价格实惠的产品，完全能满足顾客采购年货需求。

当地粮食和物资储备局相关负责人介绍，春节期间，将投放冷鲜肉和一定数量的储备蔬菜，部分已建立并落实本级储备任务的县区也将择机进行市场投放，及时稳定市场价格，满足市民多样化的消费需求。

“春节是消费的传统旺季，重要民生商品价格质量备受关注。”近日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，市场监管总局副局长、国家认证认可监督管理委员会主任蒲淳表示，为做好节日期间重要民生商品稳价保质工作，充分保障人民群众度过欢乐祥和的新年，市场监管部门将紧盯“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“火炉子”等民生消费重点领域，加强价格波动监测，确保节日消费市场稳定。

(责编：方经纶、吕骞)

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