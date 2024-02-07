人民网记者 许维娜 魏青成

【观点摘要】

●新质生产力是以战略性新兴产业和未来产业为代表，以新技术变革为动力，以新要素组合配置为基础，以新制度优化为保障的先进生产力。

●新质生产力具有鲜明的“四新”特征，技术新、产品服务新、业态新、要素新。

●从新质生产力的外延观察，一方面，诸如绿色经济、智能制造、数字经济和生物经济等战略性新兴产业，已经进一步巩固了其存量优势，经济“压舱石”作用凸显。

●另一方面，随着各领域的交叉融合加速和新的增长点不断涌现，新业态和新动能凸显了新质生产力的增量特色，经济“助推器”作用持续放大。

中央经济工作会议提出，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

作为有别于传统生产力的新型生产力，新质生产力起点是“新”，关键在“质”，落脚于“生产力”。日前，中国城市和小城镇改革发展中心副主任、研究员姜江做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，新质生产力是以战略性新兴产业和未来产业为代表，以新技术变革为动力，以新要素组合配置为基础，以新制度优化为保障，充分发挥科技第一要素、人才第一资源、创新第一动力优势的先进生产力。显然，新生产力的内涵与经济高质量发展所强调的高端、智能、绿色、可持续等内容高度契合。

姜江表示，从新质生产力的外延观察，一方面，诸如绿色经济、智能制造、数字经济和生物经济等战略性新兴产业，已经进一步巩固了其存量优势，经济“压舱石”作用凸显。另一方面，随着各领域的交叉融合加速和新的增长点不断涌现，新业态和新动能凸显了新质生产力的增量特色，经济“助推器”作用持续放大。

如何理解新质生产力的内涵和外延、把握新质生产力的本质、推进新质生产力加快形成？

在姜江看来，新质生产力具有鲜明的“四新”特征，技术新、产品服务新、业态新、要素新。尤其是要素新，它包括了生产资料、生产工具、劳动者在内的要素重新配置和组合，更加丰富了新质生产力的外延，将正在进行要素转型更新升级的传统产业也包括进来，进一步突出了以增量促发展的经济“助推器”作用。

科技是第一生产力，创新是第一动力，产业则是经济发展的关键所在。新质生产力的形成，对我国实现高质量发展、推动中国式现代化建设有怎样的重要意义？

姜江以交通产业为例，她表示，过去一段时间以来，随着机械制造技术、信息技术、新材料技术的迅猛发展，新装备、新产品、新服务、新业态层出不穷。以传统的交通装备制造业、交通运输服务业等为主体，以智能交通系统及新能源汽车等新型交通装备制造、交通物流、交通文旅、交通环保治理等为代表的“交通+”产业，规模持续壮大，新增长点频现，这已经并将继续深刻改变生产生活方式乃至经济运行模式。

“枢纽经济加速升级，推动区域产业竞争力和城市享誉度双提升.绿色交通发展成效显著，低碳交通产业集群加快构建。”姜江认为，“数字交通”是万亿级数字经济产业的关键突破口，是应用新技术、引入新装备、打造新场景、构建新模式的先行示范领域。

姜江介绍说，据统计，2018年—2022年城市智能交通市场规模约2800亿，复合增长率为9.3%；截至2023年底，全国共建设17个国家级测试示范区、7个车联网先导区、16个智慧城市与智能网联汽车协同发展试点城市，开放测试示范道路超2.2万公里，发放测试示范牌照超5200张，累计道路测试总里程8800万公里，自动驾驶出租车、干线物流、无人配送等多场景示范应用有序推进。产业带动应用，应用衍生数据，交通行业数据资产凭借数量大、数据应用场景丰富、转化模式多元等优势，已经成为最具价值增长潜力的数字经济新赛道之一。

当前，科技创新与产业创新的关系日益紧密，以科技创新推动产业创新，以产业创新反哺科技创新，可以实现科技创新的多产业应用、多场景赋能，形成促进生产力提升的乘数效应乃至指数效应。

姜江认为，尤其值得关注的是，交通与新业态的融合有力地填补了衰退行业所导致的就业岗位空缺。相关数据表明，涉及交通产业相关的外卖员、快递员、网约车司机、代驾司机等新型就业形态的劳动者人数约为8400万人。房车旅行、高铁风景游、公路观光游等新业态进一步激发了众多新兴消费热点，同时创造了众多就业岗位，促使“交通+”产业从早期的“要致富，先修路”理念，升级为如今实现共同富裕、更好地满足人民群众对美好生活新期待的重要引领力量。

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(责编：申佳平、吕骞)

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