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记者去哪儿：接稳流量 “尔滨”的生意人们迎新春

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2024年02月07日09:18 | 来源：人民网
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这个冬天，哈尔滨火了。从2023年12月份以来，从各地飞往哈尔滨的游客络绎不绝。面对流量，如何把握机遇成为各行各业下一阶段的新命题。本期由度小满冠名播出的《记者去哪儿》，走进哈尔滨大街小巷，看生意人们以及中小企业主们如何把握机遇，从“网红”走向“长红”。

“王子公主请吃肠，热乎的烤红肠来一根吗？”“冻梨、冻柿子便宜卖咯！”……2月初的一天，哈尔滨红专街早市热闹非凡。这边，黏豆包刚刚出锅，大街上腾起一股热气；那边，炸糕刚刚下锅，噼里啪啦溅起一阵香气。不到早上8点，来自天南地北、操着各种口音的游客汇聚于此，“尔滨”的烟火和热情，从这里向整个城市氤氲开来。

这个冬天，哈尔滨“出圈”了。冻梨摆盘、交响乐演出进商场、松花江上升起热气球……在一轮又一轮的“花式宠游客”中，哈尔滨创下了元旦假期接待游客304.79万、旅游总收入59.14亿的好成绩。

某平台发布的《2024春节旅游市场预测报告》显示，今年的春节假期，哈尔滨旅游预订订单同比增长超14倍。临近春节，当《记者去哪儿》栏目走进哈尔滨的大街小巷，四处已经洋溢着浓浓年味儿。

对于哈尔滨无数的生意人们以及中小企业主们而言，这个冬天，前所未有的流量带来了发展的信心和动力。作为经济发展的毛细血管，他们把流量变成了“真金白银”的发展底气，抓住机遇，以新产品、新玩法儿为地方经济发展添动能。

“作为土生土长的哈尔滨人，我们由衷地为这座城市高兴。”在哈尔滨市香坊区，李洪文在自己的面馆里忙碌着，一碗汤红味浓的鸡西风味辣汤面是这里的招牌，勾着食客们的味蕾。在他看来，这个冬天，沉寂已久的老工业城市焕发出新的生机。

“作为小店，抗风险能力相对差，难免经历生意的起伏。火爆期人流量大、生意好，进入冷淡期也会面临着诸多压力。经营面馆这些年来，我也会去平台借贷，用作资金周转。”李洪文告诉记者，从2008年进入餐饮行业至今，面馆抓住了机遇、也经历过困境，借贷平台快速到账的资金往往能帮助自己解决燃眉之急。

“家里来且（qiě）了，就怕照顾不周！”在东北，“来且了”主要用于表示家里来了客人。这个冬天，在哈尔滨市道里区，张俊宇的汤泉店里来自南方的客人们络绎不绝，门口寄存处放着满满当当的行李箱。

对于不少南方朋友而言，体验一回北方粗犷的搓澡技艺和洗浴文化是一次全新而奇妙的体验。

“最大的感受是累并快乐着，面对激增的客流量，我们为游客提供了免费的行李寄存、向导等服务。”张俊宇说，哈尔滨火了的这几个月，店里的营业额翻了一番。春节期间，店里会24小时营业，全员上岗，力争让“且”们宾至如归。

“‘真诚’大于一切‘套路’。无论对外地游客还是本地消费者，我们都真诚以待。这一过程中，也离不开工商、税务等部门的扶持。”张俊宇告诉记者。据国家税务总局哈尔滨市税务局有关负责人介绍，哈尔滨市大大小小的洗浴中心近千家，在这其中，大部分都属于中小企业。一直以来，税务部门精准落实税费优惠政策，帮助洗浴等各行业纳税人享受相应的优惠政策。

在哈尔滨市道外区，中华巴洛克历史文化街区是国内现存最大、保存最完整具有巴洛克建筑风格的风情街，它以其独特的建筑风格和浓厚的历史底蕴吸引着游客的目光。近日，这里的冰雪景观“上新”了，大雪人带着围巾等待游客们拥抱，晶莹剔透的冰玫瑰墙浪漫亮相，成为新晋的打卡点位。

“随着哈尔滨受关注度越来越高，我们感受到游客的热情。为了让游客们更好地感受中华巴洛克文化，我们在房间和大堂里都新增了更具文化属性的装饰。”街区一家酒店的总经理何萍告诉《记者去哪儿》栏目，从2023年12月中旬开始，店里的预订单就出现了明显的增长，春节期间，部分房型已经被订满。

在何萍看来，这个冬天，哈尔滨的政通人和让生意人们倍感欣慰。“相关部门的领导多次到酒店来，给予我们意见，帮忙解决实际问题。”何萍说，受到这波关注后，店里加紧人员培训，为游客们提供更多个性化服务，希望以实际行动留住这波“流量”，让哈尔滨“四季常青”。

(责编：申佳平、吕骞)
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