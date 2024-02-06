人民网北京2月6日电 （王绍绍、实习生陈蓦然）过去一年，我国经济持续恢复、回升向好，高质量发展扎实推进。近日发布的《宏观政策“三策合一”指数与宏观政策评价报告2024》（以下简称“报告”）指出，从全球范围来看，我国5.2%的GDP增速在主要经济体中依然处于较高水平。

报告指出，从政策力度来看，货币政策和财政政策均需进一步加大力度。从政策空间来看，货币政策空间有所收窄，不过仍然具有一定的降准和降息空间；财政政策空间同样略微收窄，但是与发达经济体相比仍然较为充裕。从政策效率来看，货币政策和财政政策在一部分传导机制上表现得相对较好，而在另一部分传导机制上的表现有待改善。

2023年底召开的中央经济工作会议指出，以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。

报告认为，增长政策的实施取得了较为显著的成效：第一，资本积累质量明显提升，以高技术产业为代表的有效资本积累速度持续加快。2018至2023年间，高技术产业投资同比增速均值达到了15.7%，比全社会投资增速高出11.2个百分点。第二，人力资本水平持续提升，劳动力质量不断提高。伴随着教育强国战略的实施和教育体系的不断完善，居民受教育程度持续提高。截至2022年末，我国16至59岁劳动年龄人口平均受教育年限达到10.93年，比2010年提高1.26年；新增劳动年龄人口平均受教育年限达到14年，比2010年提高了1.6年。

报告显示，我国结构政策取得了一定效果，在产业结构方面的政策效果尤为明显。在供给侧结构性改革的带动下，产业结构持续优化，体现为转型升级指数的不断升高。2022年转型升级指数达到162.8，比2015年大幅提高了53.1。

中央经济工作会议强调，要增强宏观政策取向一致性。报告介绍，从稳定政策、增长政策和结构政策的取向一致性来看，三大政策均发挥重要作用，且其一致性效果还可以进一步提升。就稳定政策而言，货币政策和财政政策助力推动经济回升向好，着力扩大总需求。就增长政策而言，通过加强对新产业、新动能的促进，有助于激发经济增长内在动力，促进长期潜在增速的提升。就结构政策而言，通过促进经济调结构，2023年消费对经济增长的驱动力增强，总需求结构得到优化；高技术产业增长加快，产业结构进一步转型升级。

“预期管理可以通过加强与公众的信息沟通等方式引导公众预期，从而提升宏观政策调控效果。”首都经济贸易大学副校长陈彦斌表示，就货币政策的短期预期管理而言，2023年整体较好，并有一定改进空间。就年度预期管理而言，年初制定的主要经济目标均较好实现，预期管理取得较好效果。就长期预期管理而言，2035年远景目标纲要与“两步走”超长期战略安排对长期经济增长预期起到了重要的前瞻性指引作用。

报告还显示，2024年我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但是也面临一些困难和挑战，包括有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升等。

综合考虑当前宏观经济形势和宏观政策状况，报告对下一阶段的经济增速目标和宏观政策给出六大方面的建议：将2024年经济增速目标设定在5%以上；增强宏观政策取向一致性，并采取“宏观政策‘三策合一’+改革”的一揽子大宏观政策组合；加强对增长政策的使用，加快培育新质生产力，把TFP增速提升到2%左右；加强对结构政策的使用，着力优化经济结构；在结构政策和增长政策的配合下，进一步加大稳定政策的力度；进一步发挥中国特色预期管理的优势，更好地稳定市场预期。

(责编：方经纶、吕骞)

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