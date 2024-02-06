人民网记者 乔雪峰

1月26日，2024年春运正式拉开帷幕。锡林郭勒盟境内G1013海张高速作为连通首都北京和草原深处的重要通道，返乡车流奔涌驶入，感受着人享其行、物畅其流的优质出行体验，让回家的路、出行的路温暖而又幸福。

“这次回家太顺利了，路上无积雪、途中无封闭，给力。”近日，从河北省张家口市返回内蒙古自治区锡林浩特市的王先生驾车行驶在海张高速，途中环境良好、安全设施完善，不仅提升了公路出行效率，也让春节回家的路不再遥远。

记者从内蒙古交通集团获悉，在春运到来前期，蒙通养护管辖内的各养护作业中心，备足备齐油料物资，精心组织开展有针对性应急演练，全面提升应急处置能力和养护管理水平，让春运旅客回家的路顺畅便捷。

春节期间，在回家团圆热度持续攀升的同时，旅游过大年的势头也顺应而上。近日，锡林郭勒冰雪旅游项目正式开启，吸引了不少游客赏景游玩，体验冰雪乐趣。

随着高速公路车流持续激增，蒙通养护锡林郭勒青年突击队针对外地游客不熟悉路况、不适应气候环境等情况，特别组织开展了“流动道路巡查+志愿服务”活动。

家住天津的张女士一家通过网上推介决定到锡林郭勒体验冰雪魅力，行驶至高速公路中途，车辆突然发生故障，无法继续行驶，只能停靠在应急车道。养护巡查车辆接到救援指令后，迅速赶往事件现场，在为滞留车辆做好安全防护的同时，全力帮助车主排查车辆故障，并送来棉衣、方便面等物资。

经过1个多小时的紧张抢修，车辆终于重新启动，张女士一家露出了开心的笑容，对养护员们的日夜坚守更是连连称赞。

G1013海张高速的优质通行环境，不仅承载着无数返乡人的团圆之梦，也实现着很多旅游人的探索之梦。在为期40天的春运，沿线养护员们将采取更加有力措施，更好满足社会群众出行需求，畅通每一次奔赴团圆、奔赴幸福、追赶快乐的旅途。

(责编：方经纶、吕骞)

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