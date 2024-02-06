人民网记者 乔雪峰

“高速公路通到家门口，回家的路更近了。”临近春节，对于福安溪尾镇沿线的群众来说，无论远在外地务工的返乡人员，还是沿线群众，无一不感谢福安服务区后通道的开通为他们带来的极大便利。

陈先生是福安市溪尾镇林江村村民，目前在福安市内工作，谈起刚通车不久的福安服务区后通道，他不仅感慨：“以前下班后想回趟家，得从福安上高速，湾坞站下高速后还要开车走国道十几分钟，途中路况也不太好，往返一趟至少需要一个半钟头；现在福安上高速，福安服务区后通道下高速直接就到村里，来回不到一小时，方便和安全了很多。”

溪尾镇因为交通闭塞，虽处于福建沿海却未能与赶上工业投资建设浪潮的良好契机。直到福安服务区后通道开通后，才使得溪尾镇拥有自己的第一个高速公路落地出入口。

尽管只有一个方向能够通达（宁德方向来到溪尾的车辆、溪尾上高速前往温州方向的车辆均可利用该便捷通道），这已经算是溪尾交通的巨大进步，该通道成为周边林江、溪邳等乡村重要出入口，进一步促进人流、物流、信息流的高效流动。

借助后通道打开及毗邻沈海高速福安服务区的区位优势，林江村、溪邳村等与福安服务区联合共建，将海鲜干货、脐橙等农特产品引入沈海高速福安服务区，为村里农产品销售开辟了新渠道。

“这个后通道开通后，出村就能直接上高速，一方面节约了出行时间和运输成本，另一方面也吸引了众多游客来到村里观光采摘，对我们果农增收成效还是挺明显的。”脐橙种植户李先生告诉记者，如今交通更便利了，今后能让更多人了解到福安脐橙，果农们对未来的日子充满期待。

(责编：方经纶、吕骞)

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