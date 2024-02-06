人民网北京2月6日电 （记者乔雪峰）临近春节，各地群众出行热情高涨，我国迎来了节前的出行高潮。记者从交通运输部获悉，2月5日（春运第11天，农历腊月二十六），全社会跨区域人员流动量21586.6万人次，环比下降11.3%，比2023年同期下降1.6%，比2019年同期增长2.9%。

其中，铁路客运量1219.8万人次，环比下降0.6%，比2023年同期增长45%，比2019年同期增长19.4%。

公路人员流动量20093万人次，环比增长12.3%，比2023年同期下降3.9%，比2019年同期增长2.3%。其中，高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量17391万人次，环比增长13.8%，比2023年同期下降5.4%，比2019年同期增长16%；公路营业性客运量2702万人次，环比增长3.3%，比2023年同期增长7.3%，比2019年同期下降42%。

水路客运量58.8万人次，环比下降7.4%，比2023年同期增长25%，比2019年同期下降54.9%。

民航客运量215万人次，环比增长4.9%，比2023年同期增长59.8%，比2019年同期增长16.2%。

记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月6日，铁路春运进入第12天，客流保持高位运行，全国铁路预计发送旅客1290万人次，加开旅客列车1789列。各地铁路部门统筹做好应对低温雨雪冰冻天气和旅客出行服务保障，在天气好转的地区和线路持续增加运力投放，最大限度满足旅客出行需求。

对此，国铁集团运输部负责人介绍，铁路部门采取有力有效措施，积极应对低温雨雪冰冻天气，加大保安全、保畅通、保民生工作力度。

(责编：方经纶、吕骞)

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