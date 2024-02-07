人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

新春走基层｜大红灯笼照亮群众“增收路”

人民网记者 李栋
2024年02月07日09:18 | 来源：人民网
小字号

春节临近，年味渐浓。一排排火红的灯笼整齐地挂在河南安阳内黄县道路两旁，随风摇曳，竞相媲美。

“灯笼好看，制作却不容易。一个成品灯笼需要经过5道至6道工序。”说起自己的老本行，灯笼作坊负责人秦艳闯打开了话匣子，每到年底，村里的红灯笼迎来了销售旺季。“特别是腊八以后，订单量开始大幅增加，每天都有外地客户联系订购。”

内黄县宋村乡车固村刚刚制作出的手工灯笼。刘肖坤摄

内黄县宋村乡车固村刚刚制作出的手工灯笼。刘肖坤摄

制龙骨、套灯笼、粘条、印字、晾干……在内黄县宋村乡车固村手工灯笼制作车间，工人王红霞正和20余位村民正忙得热火朝天。

“像我一样的熟练工人已经越来越多，春节前订单多，大家多劳多得，每人平均一天能挣100多元。”王红霞一边麻利地给灯笼印字一边介绍，现在灯笼产业让“农闲”变“农忙”，为大家的家庭收入增加了新渠道。

随着灯笼制作产业的兴起，车固村也成为远近闻名的“灯笼村”，加工灯笼在为村民提供就业岗位的同时，也照亮了当地群众的“增收路”。

 灯笼产业做大做强，不但要有“量”的优势，更要有保证“质”的底气，这股底气就来自像张四清一样的灯笼画“守”艺人。

张四清，作为从事制作灯笼画的第三代传人，十几岁就开始学习制作灯笼画。工作室里满满当当的灯笼制作工具和材料，透出这位“守”艺人对灯笼画艺术的痴迷。

 “传统非遗文化越来越受到大家的关注和喜爱，木版灯笼画制作出的手工灯笼销路越来越好，家庭收入也水涨船高。”张四清笑着说，看到非遗文化大有发展前景，现在大学美术专业毕业的女儿已决心“接班”，将灯笼画艺术传承发扬下去。“年轻人脑子灵，见识广，更懂得把新鲜元素融入到传统制作里去，让灯笼画技艺走出去。”。

 夜幕降临，灯笼亮起。“红火火的灯笼一挂多喜庆，把整条街都照亮了，也把大家的‘增收路’照得亮堂堂。”秦艳闯说。

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
记者去哪儿：接稳流量 “尔滨”的生意人们迎新春
　　 这个冬天，哈尔滨火了。从2023年12月份以来，从各地飞往哈尔滨的游客络绎不绝。面对流量，如何把握机遇成为各行各业下一阶段的新命题。本期由度小满冠名播出的《记者去哪儿》，走进哈尔滨大街小巷，看生意人们以及中小企业主们如何把握机遇，从“网红”走向“长红”。…
新春走基层｜大红灯笼照亮群众“增收路”
　　春节临近，年味渐浓。一排排火红的灯笼整齐地挂在河南安阳内黄县道路两旁，随风摇曳，竞相媲美。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部