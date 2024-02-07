人民网记者 李栋

春节临近，年味渐浓。一排排火红的灯笼整齐地挂在河南安阳内黄县道路两旁，随风摇曳，竞相媲美。

“灯笼好看，制作却不容易。一个成品灯笼需要经过5道至6道工序。”说起自己的老本行，灯笼作坊负责人秦艳闯打开了话匣子，每到年底，村里的红灯笼迎来了销售旺季。“特别是腊八以后，订单量开始大幅增加，每天都有外地客户联系订购。”

内黄县宋村乡车固村刚刚制作出的手工灯笼。刘肖坤摄

制龙骨、套灯笼、粘条、印字、晾干……在内黄县宋村乡车固村手工灯笼制作车间，工人王红霞正和20余位村民正忙得热火朝天。

“像我一样的熟练工人已经越来越多，春节前订单多，大家多劳多得，每人平均一天能挣100多元。”王红霞一边麻利地给灯笼印字一边介绍，现在灯笼产业让“农闲”变“农忙”，为大家的家庭收入增加了新渠道。

随着灯笼制作产业的兴起，车固村也成为远近闻名的“灯笼村”，加工灯笼在为村民提供就业岗位的同时，也照亮了当地群众的“增收路”。

灯笼产业做大做强，不但要有“量”的优势，更要有保证“质”的底气，这股底气就来自像张四清一样的灯笼画“守”艺人。

张四清，作为从事制作灯笼画的第三代传人，十几岁就开始学习制作灯笼画。工作室里满满当当的灯笼制作工具和材料，透出这位“守”艺人对灯笼画艺术的痴迷。

“传统非遗文化越来越受到大家的关注和喜爱，木版灯笼画制作出的手工灯笼销路越来越好，家庭收入也水涨船高。”张四清笑着说，看到非遗文化大有发展前景，现在大学美术专业毕业的女儿已决心“接班”，将灯笼画艺术传承发扬下去。“年轻人脑子灵，见识广，更懂得把新鲜元素融入到传统制作里去，让灯笼画技艺走出去。”。

夜幕降临，灯笼亮起。“红火火的灯笼一挂多喜庆，把整条街都照亮了，也把大家的‘增收路’照得亮堂堂。”秦艳闯说。

(责编：申佳平、吕骞)

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