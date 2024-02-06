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多部门强化监测预警筑牢防线 写好雨雪冰冻天气“温暖答卷”

欧阳易佳
2024年02月06日10:52 | 来源：人民网
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1月31日至2月5日，2009年以来冬季最强雨雪冰冻天气影响我国中东部地区。中央气象台2月6日06时继续发布暴雪蓝色预警、冰冻黄色预警。正值春节前返乡出行高峰，连日来，多部门聚焦重点领域、关键环节，全力做好监测预报预警服务。

据中央气象台消息，南方地区持续雨雪冰冻天气，2月6日至7日，重庆东南部、贵州东北部、湖北东南部、安徽南部、湖南中北部、江西北部、浙江西北部等地的部分地区有大到暴雪，局地大暴雪，上述部分地区累计降雪量5至18毫米，局地超过20毫米，新增积雪深度3至10厘米，局地18厘米以上。贵州中东部、湖南大部、江西西北部山区、安徽南部山区、浙江西部山区等地的部分地区有冻雨。

面对雨雪冰冻天气，应急管理部及时启动调整应急响应，派工作组赴地方协助指导，做好调拨中央救灾物资准备，部署重点地区铲冰除雪工程救援队伍130支1.1万余人4000余台套装备，跨省区铲冰除雪工程救援队伍10支500人及部分航空器、融雪剂，全力做好抢险救援准备。

中国气象局主动对接交通、能源、电力等10个高影响行业部门需求，强化联合会商、预警和调度机制，此次过程各级气象部门已累计发布预警信息4215条、送达138万人次。

在湖北，根据气象信息，省应急管理厅协调处置了D630次列车停电、二广高速湘鄂界交通堵塞事件，视频调度十堰、神农架林区、襄阳、恩施等地，将2.5万件棉被、棉大衣等物资及时发放到受灾群众手中。

此轮雨雪天气过程强度为湖南近五年之最。1月31日8时至2月4日14时，湖南省气象局向全省应急责任人发送省、市、县三级重要警示信息210期，覆盖32.92万人次。截至4日，湖南电力部门累计开展输配电线路融冰21条（次）。省内50余条高速400余个收费站入口实施交通管制。通用航空部门于2月1日停止所有低空飞行活动，机场及时开展除冰雪作业。

此外，山东、河北、陕西等地气象部门及时组织会商研判，针对重点区域、重点行业、重点单位，滚动监测预报预警，强化气象灾害风险应急联动。

业内专家表示，此轮雨雪冰冻降温幅度大、持续时间长、“风雨雪”多种天气叠加，应加大风险排查力度，借助科技力量，落实应对雨雪冰冻天气的各项举措，守护着工程安全平稳运行。

近日，南水北调中线河南、河北段出现影响范围最广的强降雪天气。2月1日，南水北调中线穿黄工程降雪量达到5厘米。一大早，44岁的中线穿黄管理处巡查员王素娟清点好装备，沿线查看工程安全情况和围网防护情况。“近期，我们把工程沿线围网全部排查一遍，通过手机上的中线工程巡查维护实时监管APP系统，发现问题后拍照上传，做到了巡检有计划、过程有监督、事后有分析、处理可追踪，实现了管理的信息化。”

截至目前，南水北调中线工程沿线已布设104道拦冰索、132套中热管融冰设备、48套热缆融冰设备、105套射流扰冰设备、6套气泡扰冰设备，投入4支应急抢险保障队伍，设置3个冰期驻守点，43支巡查队伍在工程沿线每日巡查巡视。

业内专家认为，应持续强化防风、防寒、防冻措施，落实冰期输水的目标任务和措施要求，完善冰冻灾害应急预案方案，保证应急抢险力量时刻保持热启动状态，保障工程安全平稳运行。强统筹调度，保障南水北调沿线用水需求，充分满足受水区供水及外调水用水需求，为春节后用水高峰期来临做好水源储备。

(责编：申佳平、吕骞)
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