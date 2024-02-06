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守好“家门口的健康” 多方探索健康服务创新模式

2024年02月06日10:52 | 来源：人民网
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人民网北京2月6日电 （记者许维娜）“十四五”是全民健康信息化建设创新引领卫生健康事业高质量发展的重要机遇期，也是以数字化、网络化、智能化转型推动卫生健康工作实现质量变革、效率变革、动力变革的关键窗口期。

为了满足社会公众对卫生医疗需求的持续增长，健康社区的建设正与现代发展趋势相适应。《“健康中国2030”规划纲要》明确提出，在“共建共享，全民健康”的主题下，健康社区建设成为全方位推动机制中的关键环节。

有专家表示，新时代的社区健康服务之“新”，主要体现在创新上。这意味着各方资源需要突破思维桎梏，深耕社区，紧密关注居民实际需求，提供有针对性的健康服务资源。这不仅包括传统的医疗服务，还包括预防保健、健康教育、康复护理等多方面的服务。只有不断创新，才能使社区健康服务更加贴近居民，更好地满足他们的健康需求。

近年来，越来越多的经营主体开始致力于探索“全龄健康”目标下的产业协同新模式。

在河北石家庄桥西区的某社区里，一个名为“康小虎·健康小屋”内，配置了智能中医、智能护士和智能检测机器人等智能检测设备，以及强筋健骨拉筋椅、热波能量仪、腿脚细胞能量仪、三合一元气垫、负氧离子艾灸仪等调理设备。

“除了线下的智能检测、亚健康调理外，健康小屋还将为社区居民提供健康知识普及、线上咨询指导等措施，助力大家培养全新的健康生活方式。通过与润龙集团的合作，就是为了帮助社区居民养成健康的生活习惯，改善亚健康状态。”相关负责人介绍说。

今年1月2日，国家卫健等8部委联合发布《关于全面开展健康家庭建设的通知》，要求村（社区）党群活动中心、计生协服务阵地、医疗卫生机构、文体活动场所、健康小屋、应急救护培训基地等资源，建立各级家庭健康服务阵地。

对此，上述负责人认为，未来的智慧健康社区应充分满足居民的健康维护需求。鉴于智慧医疗已成为新时代医疗健康产业的发展方向，健康小屋的建设，在基层医疗服务领域体现了这一趋势的重要意义。它不仅与社区诊疗形成互补，提升了基层医疗服务的质量和效率，也使得全民健康的目标更加切实可行。

另有专家表示，“社区健康”建设是全方位推动“健康中国”战略中的重要环节，既是民心所向，也是民生所系，“期待能有更多的部门、协会以及社会力量加入健康社区的构建中，通过整合自身资源、创新服务模式，更好地在社区家庭中开展健康专项服务。”

(责编：申佳平、吕骞)
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