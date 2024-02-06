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推进中国式现代化，必须进一步提高供水质量、保证率和可靠性，坚持把水资源作为刚性约束。

日前，水利部制定印发《2024年水资源管理工作要点》（以下简称《要点》），进一步明确了从严从细管好用好我国水资源的实施步骤。

《要点》围绕控制水资源开发利用总量；加强取用水监督管理；持续复苏河湖生态环境；夯实水资源管理能力支撑四方面展开工作。

水利部水资源管理司有关负责人介绍，2024年水资源管理工作总的思路是以实施水资源刚性约束制度为主线，以维系良好生态和保障经济社会高质量发展用水需求为目标，坚持精打细算用好水资源，从严从细管好水资源，控制水资源开发利用总量，强化取用水监督管理，持续复苏河湖生态环境，夯实水资源管理能力支撑，推动经济社会发展以水而定、量水而行，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水资源支撑。

业内专家认为，解决水资源供需矛盾，既要遵循自然规律，强化水资源刚性约束，立足本地水满足水资源需求，不能依赖于水资源过度开发，又要发挥主观能动性，按照确有需要、生态安全、可以持续的原则，把引调水考虑进来。强化水资源刚性约束与科学实施引调水工程都是为了解决水资源供需矛盾。强化刚性约束旨在按照水资源供给确定需求，抑制不合理需求，使经济活动与水资源承载能力相适应：实施引调水工程旨在增加水资源有效供给，满足对水资源的刚性需求，在更大范围实现空间均衡，从整体上提高水资源承载能力。

此前，水利部召开水资源管理工作座谈会，会议要求，要全力做好2024年水资源管理重点工作。夯实水资源管理能力支撑，抓好水资源管理法治建设、信息化建设及技术标准完善，推进用水权、水资源税改革，发挥好考核“指挥棒”作用。

据了解，2023年以来，我国水资源管理工作取得积极进展和成效，推动建立水资源刚性约束制度取得重要进展，取用水监督管理切实加强，河湖生态环境复苏进展明显，地下水保护治理深入推进，水资源管理改革与能力建设持续加强。

(责编：申佳平、吕骞)

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