人民网北京2月6日电 （记者孙红丽）国务院新闻办6日举行新闻发布会，介绍保障春节市场供应、促进节日消费有关情况。商务部副部长盛秋平介绍，据商务大数据监测，节前全国消费市场运行平稳有序。

供应足。各地大型农副产品批发市场粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品库存充足，重点批发市场、超市生活必需品备货量比平时增加10%-30%。主要电商平台春节期间均持续提供配送服务。

价格稳。2月5日，全国百家大型农副产品批发市场粮食、食用油、牛羊肉平均批发价格与月初基本持平，猪肉、鸡蛋价格分别上涨2.1%和0.7%，蔬菜价格呈现季节性上涨。

销售旺。随着年味渐浓，各大商场、超市、线上平台均迎来销售高峰。商务部门结合春节消费特点，于腊月初八启动了为期一个月的“全国网上年货节”。

盛秋平表示，1月下旬，商务部重点监测零售企业销售额环比增长19.9%。1月份，重点监测电商平台销售额同比增长20%。1月31日，结合第三批全国示范步行街的授牌和第三批中华老字号的公布，在福州三坊七巷步行街启动了2024全国“老字号嘉年华·国货潮品贺新春”系列活动。在元宵前，将在北京举办“全国消费促进月”活动，通过政府搭台、协会推动、平台参与、企业促销，共同营造丰富多彩的节日氛围。

(责编：孙红丽、吕骞)

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