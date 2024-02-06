人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

数字人民币推出新春“一条龙”礼包

2024年02月06日10:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月6日电 （黄盛）据中国人民银行数字货币研究所消息，数字人民币App于日前上新，推出新春“三件套”礼包，包括龙年元素头像、春节元素挂件和春节红包封面，为龙年新春增添了年味。

新增带有龙年元素的头像

据介绍，数字人民币App的专属头像以数字人民币IP“圆圆”为基础形象设计，具有IP属性，不会与其他用户的头像重复。

在本次上新中，专属头像中增添了一系列带有龙年文化意象的元素，包括龙年扇子、钱串儿、灯笼、冰糖葫芦、福牌、爆竹等。  

数字人民币App专属头像。 来源：中国人民银行数字货币研究所。

数字人民币App专属头像。 来源：中国人民银行数字货币研究所

数字人民币App专属头像。 来源：中国人民银行数字货币研究所

如何获取带有龙年元素的头像？自2024年2月5日上新后至2024年12月31日，数字人民币App用户每次新生成头像，都会随机生成一个带有龙年元素的头像，直到龙年元素物料消耗完毕。为了让已经有头像的用户也能获得带有龙年元素的头像，在2024年2月5日前注册的全量用户额外增加一次头像生成次数。

新增春节元素挂件

生成自己的专属头像之后，用户还可以添加“装备”，营造“龙里龙气”的氛围组。本次上新后，用户依次点击“我的”“头像管理”“头像挂件”，即可在头像挂件区看到两款分别名为“恭贺新禧”和“龙行龘龘”的挂件。

数字人民币App春节元素挂件。 来源：中国人民银行数字货币研究所

数字人民币App春节元素挂件。 来源：中国人民银行数字货币研究所

新增春节特色红包封面

春节期间，数字人民币的使用功能之一是与家人收发红包。

在数字人民币App里，用户可在“服务”栏选择“现金红包”，按提示操作即可通过微信、QQ、支付宝等分享给指定好友或者群发一起抢红包。

本次上新新增了春节特色红包封面，在“红包封面”区点击“节日祝福”，就可以看到名为“瑞雪丰年，喜乐盈门”的红包封面。

数字人民币App春节特色封面。 来源：中国人民银行数字货币研究所

数字人民币App春节特色封面。 来源：中国人民银行数字货币研究所

另据介绍，数字人民币现金红包分为三种类型：一是拼手气红包，发放人事先确定红包个数和总金额，领取人获得随机金额红包；二是拼手速红包，发放人事先确定红包个数和总金额，领取人按领取时间顺序获得不同金额红包，手速越快，红包越大；三是平均金额红包，发放人事先确定红包个数和单个金额，每个领取人获得相同金额红包。（实习生杨梓安对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字人民币推出新春“一条龙”礼包
　　人民网北京2月6日电 （黄盛）据中国人民银行数字货币研究所消息，数字人民币App于日前上新，推出新春“三件套”礼包，包括龙年元素头像、春节元素挂件和春节红包封面，为龙年新春增添了年味。 新增带有龙年元素的头像 据介绍，数字人民币App的专属头像以数字人民币IP“圆圆”为基础形象设计，具有IP属性，不会与其他用户的头像重复。…
证监会：全力维护市场稳定运行
　　人民网北京2月6日电 （黄盛）中央汇金公司2月6日发布公告表示，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。 对此，证监会新闻发言人在答记者问时表示，当前，A股市场估值水平处于历史低位，中长期投资价值凸现，得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部