人民网北京2月6日电 （黄盛）据中国人民银行数字货币研究所消息，数字人民币App于日前上新，推出新春“三件套”礼包，包括龙年元素头像、春节元素挂件和春节红包封面，为龙年新春增添了年味。

新增带有龙年元素的头像

据介绍，数字人民币App的专属头像以数字人民币IP“圆圆”为基础形象设计，具有IP属性，不会与其他用户的头像重复。

在本次上新中，专属头像中增添了一系列带有龙年文化意象的元素，包括龙年扇子、钱串儿、灯笼、冰糖葫芦、福牌、爆竹等。

数字人民币App专属头像。 来源：中国人民银行数字货币研究所。

数字人民币App专属头像。 来源：中国人民银行数字货币研究所

如何获取带有龙年元素的头像？自2024年2月5日上新后至2024年12月31日，数字人民币App用户每次新生成头像，都会随机生成一个带有龙年元素的头像，直到龙年元素物料消耗完毕。为了让已经有头像的用户也能获得带有龙年元素的头像，在2024年2月5日前注册的全量用户额外增加一次头像生成次数。

新增春节元素挂件

生成自己的专属头像之后，用户还可以添加“装备”，营造“龙里龙气”的氛围组。本次上新后，用户依次点击“我的”“头像管理”“头像挂件”，即可在头像挂件区看到两款分别名为“恭贺新禧”和“龙行龘龘”的挂件。

数字人民币App春节元素挂件。 来源：中国人民银行数字货币研究所

新增春节特色红包封面

春节期间，数字人民币的使用功能之一是与家人收发红包。

在数字人民币App里，用户可在“服务”栏选择“现金红包”，按提示操作即可通过微信、QQ、支付宝等分享给指定好友或者群发一起抢红包。

本次上新新增了春节特色红包封面，在“红包封面”区点击“节日祝福”，就可以看到名为“瑞雪丰年，喜乐盈门”的红包封面。

数字人民币App春节特色封面。 来源：中国人民银行数字货币研究所

另据介绍，数字人民币现金红包分为三种类型：一是拼手气红包，发放人事先确定红包个数和总金额，领取人获得随机金额红包；二是拼手速红包，发放人事先确定红包个数和总金额，领取人按领取时间顺序获得不同金额红包，手速越快，红包越大；三是平均金额红包，发放人事先确定红包个数和单个金额，每个领取人获得相同金额红包。（实习生杨梓安对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、吕骞)

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