人民网北京2月6日电 （黄盛）中央汇金公司2月6日发布公告表示，已于近日扩大交易型开放式指数基金（ETF）增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行。

对此，证监会新闻发言人在答记者问时表示，当前，A股市场估值水平处于历史低位，中长期投资价值凸现，得到了包括中央汇金公司在内的投资机构的充分认可。证监会支持中央汇金公司持续加大增持规模和力度，将为其入市操作创造更加便利的条件和更加畅通的渠道。同时，证监会将继续协调引导公募基金、私募基金、证券公司、社保基金、保险机构、年金基金等各类机构投资者更大力度入市，鼓励和支持上市公司加大回购增持力度，为A股市场引入更多增量资金，全力维护市场稳定运行。

(责编：申佳平、吕骞)

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