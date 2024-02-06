人民网北京2月6日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2023年千兆城市建设情况于日前公布。2023年度，全国新增97个城市达到千兆城市建设标准，从区域分布看，东部地区新增27个千兆城市，中部地区新增38个千兆城市，西部地区新增32个千兆城市。

在关键指标方面，截至2023年10月底，千兆城市平均城市家庭千兆光纤网络覆盖率超过100%，千兆光网具备覆盖所有千兆城市家庭的能力。千兆城市平均每万人拥有5G基站数达到21.2个/万人，平均10G-PON端口占比达到53.7%，平均500Mbps及以上用户占比达到33.2%，平均5G用户占比达到49.2%。

同时，千兆城市市属公办医院（三级以上）、重点高校、文化旅游重点区域以及开办客运业务的火车站（二等以上）、干线机场、重点道路等重点场所5G网络通达率均超过99.5%，5G网络信号电平等指标满足相关建设标准，其中91个城市重点场所5G通达率达到100%。

图片来源：工业和信息化部官网

工业和信息化部介绍，千兆城市大力推进5G、千兆光网等技术创新应用，积极探索“双千兆”网络协同部署建设方案和业务模式，赋能千行百业提质增效。广东东莞在老旧社区改造过程中，依托“双千兆”网络有效解决流动人口治安管理问题；湖南株洲运用“5G+智慧工厂”赋能面漆质检等，质检效率提升30%；河北石家庄依托“双千兆”网络打造智慧医院，X光片出片效率提升50%；四川资阳利用5G+物联网、大数据、云计算等技术，提高城市“互联网+”政府服务水平。

此外，千兆城市持续加大政策支持力度，引导各类市场主体发挥合力，积极参与千兆城市建设，着力解决区域内“双千兆”网络建设应用中的堵点、难点、痛点问题，涌现了一批具有示范效应的典型做法。

一是支持“双千兆”网络建设。部分千兆城市加强政策支持，将光纤网络建设及5G站址等纳入同级国土空间规划。陕西宝鸡、西藏拉萨等以地市政府名义出台支持“双千兆”网络发展的有关政策，加快推进“双千兆”网络建设；广东中山、海南儋州等将光纤网络建设规划纳入同级国土空间基础信息平台，叠加到国土空间规划“一张图”。

部分千兆城市加强公共资源开放共享，为“双千兆”网络建设提供便利。贵州六盘水积极推进通信基础设施与市政基础设施、交通基础设施共建共享；福建泉州推动住宅小区管理单位对通信设施建设提供通行便利，严禁收取进场费、接入费、协调费、分担费等不合理费用；四川遂宁实现超过20%5G基站通过共享路灯杆等社会杆塔资源建设。

部分千兆城市在园区、道路、建筑物等市政项目审批时，将光纤管线（杆路）及基站站址纳入建筑方案的设计审查、竣工验收环节。新疆博尔塔拉将5G基站选址及光纤到户标准落实纳入自治州住建系统工程建设项目审批流程；江苏扬州设立“电水气暖网”并联审批综合服务窗口，实现通信基础设施与水、电、气等市政设施“多图联审、一站服务”。

二是降低“双千兆”网络建设成本。部分千兆城市免除或降低占用公共场所进行光纤网络和5G基站等通信基础设施建设的租金费用。黑龙江哈尔滨向5G基站建设免费开放旅游景点、公园、绿地、路灯杆等公共设施；河南驻马店、辽宁鞍山等推动各机关、企事业单位、公共机构等所属设施以及机场、火车站、高铁站等公共场所向5G基站建设无条件免费开放。

部分千兆城市为5G等通信基础设施提供用电保障、电力设施改造、推动用电优惠。江西景德镇对5G基站及配套设施用电报装提供“一证办电”“网上办电”等便捷服务，保障5G基站用电需求；浙江绍兴推广应用“转供电费码”，通过终端用户电费电价信息比对，及时清理规范转供电环节加价行为。

部分千兆城市在“双千兆”网络建设、运行维护等方面提供资金补贴。安徽滁州、山西晋城等设立专项资金，支持10G-PON端口、千兆光猫、5G基站等建设升级；湖北鄂州设立5G应用专项补贴，对国家级、省级5G试点示范项目分别给予100万、30万奖励。

部分千兆城市对市政建设、征地拆迁等造成的电信设施迁改或损毁，严格落实补偿政策。内蒙古通辽将通信基础设施拆除或拆迁费用纳入整体工程预算，并给予拆迁补偿；甘肃兰州对因市政施工、征地拆迁等造成站址、杆路、管线等拆改的，落实补偿比例达100%。

三是加强“双千兆”网络建设组织保障。部分千兆城市建立多部门联合工作机制，将“双千兆”建设发展纳入考核。湖北襄阳、陕西延安等成立了由市政府主要领导任组长的“双千兆”网络建设领导小组；重庆黔江建立区、乡镇（部门）、村（社区）三级调度机制，协调推进全区网络建设；湖南衡阳加强组织保障，将“双千兆”建设纳入各县考核。

部分千兆城市对疑难站址、公共设施开放、电力审批等工作，建立重点督办机制。云南文山、宁夏固原等建立督办机制，协调解决疑难站点等问题，有效推进网络建设；山东菏泽建立“周调度、周反馈、周整改、双周通报”制度，督促各级各有关部门、单位着力解决“双千兆”网络建设中存在的困难问题。

(责编：申佳平、吕骞)

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