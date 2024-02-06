王绍绍

近日，一列满载8160吨煤炭的71451次列车从陕北靖边东站缓缓驶出，一路向南开往湖北省襄州北站。2024年以来，浩吉铁路煤炭运量突破800万吨大关，全力满足电厂用煤需求，保障群众温暖过冬。

近段时间，中东部地区迎来今冬持续时间最长、影响范围最广的强雨雪天气。由于低温天气与春节期间用电高峰的双重影响，各地用电量和用电负荷增长迅速。

为确保人民群众温暖过冬过节，各地加大煤炭增产保供，加快清洁能源转型，加强电力、通讯线路及设施的巡检和应急融冰除冰工作，做好能源供应调度，积极迎战低温雨雪冰冻天气，保障春节期间能源保供工作。

据了解，中国铁路西安局以冬季电煤运输保供为重点，充分发挥浩吉铁路能源运输大通道作用，根据各个车站的特点和设备设施要求，制定快捷有效的装车方案，不断优化运输组织，提高运输效率，保障物流畅通。

作为煤炭资源大省，2023年，山西煤炭产量在连续两年每年增产1亿多吨的基础上，再增产5743万吨，达到13.78亿吨。规上发电量达4376亿千瓦时，其中，外送电量达1576亿千瓦时。非常规天然气产量达145.9亿立方米。

新的一年，山西在能源保供基础上，将推广绿色开采技术，新建智能化煤矿150座，煤炭先进产能占比达到83%。同时，推动非常规天然气增储上产，年产量达到160亿立方米。

“具体来看，主要能源生产大省应继续支持煤炭、油气企业增扩资源储量，引导鼓励绿色化、智能化煤矿油田建设投产和先进产能核增，不断提升增产保供能力。此外，要持续推进电力外送通道建设，稳步提升跨省跨区输电能力，扩大省内传统能源配置范围。”厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺表示。

近年来，我国在确保传统能源稳定供应的同时，也在积极加快清洁能源的转型。数据显示，2023年，世界最大清洁能源走廊发电量超2760亿千瓦时，同比增长5.34%，相当于节约标准煤约8300万吨，减排二氧化碳超2亿吨，可满足超2.9亿人一年的生活用电需求。

据悉，世界最大清洁能源走廊由长江干流乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡和葛洲坝6座梯级电站共同构成，安装有110台水轮发电机组，总装机容量达7169.5万千瓦，相当于“三个三峡”的装机容量。

中电联近日发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》预测，到2024年底，全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦，同比增长12%左右，2024年新增发电装机将再次突破3亿千瓦，其中，新能源发电装机将再次超过2亿千瓦。

在新能源发电持续快速发展的带动下，预计到2024年底，我国新能源发电累计装机规模将达到13亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至40%左右，首次超过煤电装机规模。

在雨雪冰冻的天气条件下，容易导致输电线路出现覆冰现象，给电网稳定运行带来严峻挑战。国网十堰供电公司以动制“冻”，加强高海拔山区重点设备巡视，创新采用无人机除冰等新型作业方式，减少导线结冰对电力线路的影响，为可靠供电提供坚实保障。

为应对强降温天气，河南国网上蔡县供电公司制定专项保电工作方案，加强电网设备运行监测，开展主配网设备特巡特护，密切关注特高压密集通道等输配电线路敷冰情况，组织人员对10千伏配电线路断路器、隔离开关、设备线夹等连接点进行夜间红外测温，及时处理温升异常情况，有效保障供电安全。

据中电联预测，2024年迎峰度冬期间，全国电力供需形势总体紧平衡，在充分考虑跨省跨区电力互济的前提下，华北、华东、华中、西南、南方等区域中有部分省级电网电力供应偏紧。

“确保群众安全温暖过冬过节，能源稳定充足保供至关重要。”专家表示，相关部门应密切关注能源供需情况，强化供需预警与研判，加强煤炭、天然气、电力等能源生产、调度工作，保障煤炭、天然气等安全稳定生产和运输通道安全通畅，提高煤电油气供应能力，确保迎峰度冬煤电油气稳定供应和电网安全运行。

(责编：申佳平、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经