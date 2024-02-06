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商务部监测显示全国生活必需品供应量足价稳

2024年02月06日09:28 | 来源：人民网
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人民网北京2月6日电 （记者孙红丽）据商务部监测，目前全国生活必需品市场供应总体量足价稳。近日，全国36个大中城市大型超市粮、油、肉、蛋库存量较1月初增加1-2成；全国200家大型农副产品批发市场蔬菜、猪肉价格较1月初小幅上涨，但较去年同期有所下降，其他品种价格总体稳定。

商务部表示，近期，我国部分地区出现大范围持续雨雪冰冻天气。各级商务主管部门积极采取措施，应对不利影响，全力保障春节生活必需品市场供应。

加强监测预警，做好应对准备。商务部启动生活必需品量价监测日报制度和市场异常零报告制度，围绕粮、油、肉、蛋、奶、果、蔬等重点品种，加强市场运行分析和供求趋势研判，作出前瞻性工作安排。吉林省商务主管部门与气象、交通等部门建立保通保畅联络机制，对寒流、降雪可能导致的道路湿滑、积雪结冰等情况进行研判，提前做好保供准备。武汉市向重点保供企业发送极端天气预警信息，提醒企业及时协调货源、反馈异常情况。济南市指导重点超市做好恒温保鲜库备用电源应急启用准备。

强化货源组织，保障库存充足。广州市指导保供企业根据市民消费需求特点，加强产销衔接，部分节日热销商品按平时2-3倍库存量进行备货，全力保障货架“不空架”、货仓“不缺货”。商丘市农产品中心批发市场组织商户与生产基地对接，保障春节期间货源供应。目前，市场库存大米、面粉等35万吨，食用油20万件，肉类22万吨，蔬菜5000吨，水果8000吨。太原市河西农副产品批发市场组织1000多名商户到全国各地采购货源，节前储备蔬菜、水果2万多吨，市场供销两旺，货源充足。

及时投放储备，增加市场供应。商务部指导各地密切关注天气影响，及时掌握农批市场、商超库存情况，统筹肉、菜等储备投放，保障节日市场供应。春节前后，陕西西安、咸阳等9市将投放政府储备蔬菜2万吨，宁夏银川将投放政府储备肉菜1万吨，河南郑州将投放政府储备鸡蛋388吨、蔬菜2260吨，甘肃兰州等3市将投放政府储备蔬菜7500吨。

优化便民服务，畅通末端配送。河南省商务主管部门协调交通、公安交管部门，优先保障生活必需品运输车辆通行。辽宁指导重点保供企业采用便民服务方式，重点关注并满足老幼等特殊群体需求。湖南指导大型商超开通线上销售渠道，增加线上工作人员，为雨雪天气出行不便居民提供“足不出户、配送到家”贴心服务。广西南宁电商企业新增80个便利店网点，方便市民就近选购。

深入排查隐患，营造安全环境。山东、陕西等地商务主管部门会同有关部门，指导督促商场、超市、加油站等重点商贸流通企业，进一步完善低温雨雪冰冻灾害应急预案，重点检查电、气、油管道等部位，以及牌匾、标识牌等高空挂物，要求及时清除积雪积冰积水，为群众营造安全消费环境。

(责编：孙红丽、吕骞)
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