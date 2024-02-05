人民网北京2月5日电 （黄盛）1月29日在北京召开的部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议提出，把推动上市公司业绩改善和投资意愿修复作为推动经济稳中求进、以进促稳、先立后破的重要举措。

为加快落实上述全国视频会议工作精神，证监会在2月4日召开了走访上市公司工作推进会。

据介绍，上述全国视频会议召开后一周，各单位、各地区迅速行动，目前已经有20个省市进行了上市公司调研走访，其他省份也对调研走访工作做出重要部署。一些省区还结合自身实际选取了更多公司进行走访，以点带面，凸显支持上市公司高质量发展的态度。

本次会议上，证监会就接下来走访相关安排提出具体要求，并明确上市公司走访要远近结合、以点带面，还要以走访为契机，进一步健全工作机制，增强工作合力，各地证监局要配合各地政府做好相关工作。

业内人士对此表示，上市公司作为经济高质量发展的微观基础，其改善经营能力、提升核心竞争力，不仅可以带动自身高质量发展，也可以促进相关行业、地区其他企业的高质量发展，进而带动整个市场。也正因此，走访上市公司的重要意义不言而喻。

另据证监会介绍，针对被走访上市公司提出的涉及税收政策、融资、土地、进出口、知识产权保护等多个方面的诉求，已逐家公司、逐个事项形成工作台账，正在结合实际情况抓紧研究解决。部分接受走访的企业家表示，此次走访不走形式、不走过场，直面企业的实际困难和问题，这使得企业经营发展的信心更加坚定，下一步将继续聚焦主业、加大研发投入，服务经济高质量发展，积极回报社会、回报投资者。

(责编：方经纶、吕骞)

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