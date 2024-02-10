人民网联合报道组

徜徉数字课堂学习“如何抢红包”，投入声乐训练圆自己的“青春梦”，身处家中享受社区“送上门”的可口饭菜……贺新岁，年味浓。多地围绕老年人需求，推出了有针对性、有温度的养老服务。

学习新技能

奔百老人忙“冲浪”

“抢到啦！抢到啦！”

“我领到5毛，老张你抢了多少？”

“我抢得多一点，有4块！”

上海市中福会养老院的新春版数字课堂上，年龄奔百的老人们在认真学习如何抢红包。人民网记者 龚莎摄

春节前夕，窗外天气寒冷，上海中福会养老院的数字课堂里却热闹祥和。50多位年龄奔百的老人坐在一起学习一项新技能——面对面建群抢红包。

养老院社工小邵，是这堂数字课的讲师，只见她打开图文并茂的自制课件，细致地拆解每一个步骤，生怕台下的老人们跟不上。年近九旬的徐奶奶一边聚精会神地听讲，一边在每一页讲义上都划下重点。“年纪大了，记性不如从前，标记一下，重点就不会忘。”

“我建群发个红包，各位用今天学到的内容拼拼手气！红包不多，大家讨个好彩头！”小邵当场留下“作业”，数字课堂沉浸在一片欢声笑语中。

2023年3月，上海中福会养老院“数字学院”成立长者“数智”增能项目，课程涵盖外卖、交通、视频与网络直播等内容，涉及老人在衣食住行等多方面的切实需求。

“在数字时代，老年人不会使用智能设备，会给生活和社交造成极大的不便，也会为他们继续完善社会功能、维系身心健康形成障碍。”上海中福会养老院社工主管邵文桦告诉记者，自从有了数字课堂，一些不参与院内其他活动的长者也被激发了积极性，极大丰富了住养生活。

绽放新风采

老年“网红”“萌翻”网络

74岁的陈晓芳最近当了一把“网红”，她参加的声乐课在网上火了。

“跟上节奏”“把拳头挥起来”......老人们在课前准备时做着呼吸操，极具“反差萌”的动作和表情，让广大网友直呼“太治愈、太温暖了”。

2020年，为了圆自己年轻时的音乐梦，陈晓芳来到江西省九江市濂溪区老年大学学习声乐和电子琴。春节前的最后一堂课，她早早地就来到教室，如愿“抢”到了第一排。

2023年9月，90后董福顺刚到这所老年大学教授声乐时，讲台下的学生只有30多人。仅短短4个月时间，他的声乐课就吸引到了90多名老年学生报名。

“有个秘诀，是我把养生动作加到了呼吸训练中，学习的同时还带着叔叔阿姨们锻炼身体。” 董福顺说，也正是在上课时看到老人们一张张认真又可爱的脸庞，才有了把课程视频发上网的想法。

现在声乐课视频火了，老人们上课的积极性也越来越高。董福顺说，“老人们通过学习音乐，眼神都越来越自信了。在这里，他们还交到了新朋友，收获了更多的健康和快乐。”

江西省九江市濂溪区老年大学声乐老师董福顺正在讲解声乐技巧。人民网 黄睿靖摄

自2023年起，为丰富课程设置，江西省九江市濂溪区老年大学增设了“第二课堂”，将声乐、舞蹈、书画、走秀等课程搬到户外，2024年还有望增设电吹管等课程。

“年轻时没条件，退休了来实现梦想，挺好。”“以前不敢当众唱歌，现在能大方展示自己了。”“邻居学了走秀之后，气质都不一样了，年后我也准备报名试试。”......下课后，老人们继续聚在一起，你一言我一语地讨论着。

感受新服务

社区温暖让养老变“享”老

“黄哥，饭我给您送来了！”刚刚早上8点，王贵志已经把最后一份早餐送到了老人黄新民的家中。因为爬了好多栋楼，59岁的他呼呼喘着气。

王贵志是吉林省长春市宽城区长山花园社区长九乐龄食堂的一名工作人员。王贵志介绍，之前老人们都自己到食堂吃饭，但社区发现有些老人行动不便，便决定把餐食送上门，到现在送餐服务已经持续三四年了。“我年龄也大了，腿脚不如年轻人快。但能把热乎饭菜送到老人手里，多爬几层楼也值得。”他说。

长山花园社区建于上世纪80年代。如今，这个年头久、老年人众多的大社区以“党建+社区+企业+志愿者”的模式进行共治共建，社区食堂、健身器材、诊疗室、金融服务站等基础设施，不断延伸着社区的“神经末梢”。

“社区还组织我们贴对联、挂红灯笼，年味儿别提多浓了。”居民李杰笑着说。

吉林省长春市宽城区长山花园社区的健身舞队正在练习，为演出做准备。人民网记者 王海跃摄

在天津市河西区越秀路街道居家养老服务中心门口，一年一度的年货市集热闹非凡、人头攒动。

“今天的橙子看着挺新鲜的，给我来2斤。”79岁的王家慧住在附近，闲暇时她总爱来到这里与其他老人唠家常，参加文艺活动。每年的年货市集，她都是常客。今年她还预定了社区新推出的年夜饭套餐，和女儿一家欢度春节。

天津市河西区越秀路街道居家养老服务中心站长程鑫材介绍，今年，服务中心准备了肉类、海鲜两种套餐，老人定完取货时间后可以选择自取或是送货上门。此外，智慧养老平台还推出了家政预约等便民服务。

“我们天津人过年前必须‘扫房’，我早早地就在平台上约了家政，现在干干净净、开开心心过大年！”王家慧说。（申佳平、龚莎、邹玢琦、黄睿靖、王海跃、关思聪、陶建、唐心怡）

(责编：申佳平、高雷)

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