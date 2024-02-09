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“老家有新事”系列报道

新春走基层|在新家园兴业 在家门口“致富”

人民网联合报道组
2024年02月09日11:55 | 来源：人民网
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昔日“矿山村”变身宛如水墨画的诗意田园；“紫阳味道”带火乡村旅游，乡亲们腰包鼓鼓；特色产业多点开花，村民“家门口”实现就业……

小康不小康，关键看老乡。龙年新春渐近，记者赴多地采访发现，今年，老乡家里有了不少新变化。

环境美

“矿山村”变身诗意田园

“路干净了，房干净了，人心暖了。”

走进重庆市梁平区竹山镇猎神村，巍巍青山四面环绕，家家户户白墙青瓦，柴火堆整齐码放，村民、游客熙熙攘攘，宛如一幅水墨画。村民郑一琼一边把攥在手里的瓜子皮丢进垃圾箱，一边说着村里的变化，连说了几声好。

“老婆子我78岁了，村里啥样我没见过？” 昔日的猎神村采矿盛行，生态环境破坏严重。她指着周围的房屋说：“以前的村子不是这样的，柴火堆乱放、垃圾乱扔，下雨不敢出门。”

首先改变的是老思维、旧习气。然后是修房子、改旱厕、硬化路面，“面子”干净了，村民的干劲就上来了。

“猎神村拥有多达100种的竹资源，森林覆盖率达86.2%，负氧离子平均浓度超标准浓度5倍。梁平母亲河——龙溪河蜿蜒穿过全村，形成多样化小微湿地。”在民宿老板吴明龙眼里，这个小山村处处是宝。

在梁平区竹山镇猎神村矿咖民宿全景玻璃阳光室，山中风景一览无余。熊伟摄

在梁平区竹山镇猎神村矿咖民宿全景玻璃阳光室，山中风景一览无余。熊伟摄

2023年村里实施模块化功能分区，利用底层商铺空间打造特色商业坊，创建了“三巷六坊九大碗”商业街，推出特色“九大碗”菜品，引入游乐园项目，形成“游乐在竹海、吃住在猎神”的发展模式。

在山间民宿山一览“山水林田”，在商业街区品鉴非遗文化……如今，昔日的“矿山村”已变身为传统院落穿插其间，竹编、竹雕、竹帘等非物质文化遗产传承其中的诗意田园。村党总支书记陈宗寿介绍，2023年，村集体收入334万元，农民分红55万元，人均可支配收入3.8万元。

钱包鼓

“家乡味”富了家乡人

坐上网红小火车，走进“乔家大院”，品“紫阳茶香”、听“紫阳民歌”、尝“紫阳味道”。这个春节，常洪萍经营了10年的农家乐异常热闹。

“快过年了,很多人都想尝尝家乡味道,最近订单暴涨。”这段时间，每天常洪萍都早早来到店里，了解订单增了多少、菜品质量怎么样、备菜够不够。“累是真的累，开心也是真开心。”看着院子里宾客满座，常洪萍喜笑颜开地说，靠着“家乡菜”也能在家门口“致富”了。

“紫阳味道”是陕西省安康市紫阳县倾力打造的文旅品牌。为激发乡村旅游活力，2023年紫阳县蒿坪镇启动“紫阳味道”主题文旅系列活动。这让项目核心区的金石村尝到了“增收味道”。

蒿坪镇金石村“乔家大院”农家乐航拍图。常洪萍供图

蒿坪镇金石村“乔家大院”农家乐航拍图。常洪萍供图

“现在一年接待游客超过5万人次，收入也从当初的10余万元增长到200余万元。”2014年，回村创业的常洪萍办起了村里首家农家乐，从前的三间土房已经扩建成2000多平方米的大院。

这也让常洪萍更闲不住了，研发特色菜品、在长廊办流水席、组织学唱紫阳民歌，“后续我们计划在周围多栽种树木，提升大院周边环境，让游客有更好的体验。”

2023年10月，金石村集体出资购买了两辆无轨观光小火车。紫阳县融媒体中心供图

2023年10月，金石村集体出资购买了两辆无轨观光小火车。紫阳县融媒体中心供图

村里环境美了，游客也越来越多。去年10月，村集体出资购买了两辆无轨观光小火车。目前，金石村辖区共有农家乐5家，年盈利收入达600万元，带动周边务工人员达90余人。

产业兴

“家门口”便能就业兴业

1月27日，记者来到了江西省九江市武宁县官莲乡东山村，驻村帮扶第一书记姚国生正要去走访慰问脱贫户。

“朱胜华在外务工受伤，导致左手残疾，村里根据他的情况提供了公益性岗位，请他当生态管护员。他一年能拿到4.5万元工资。”姚国生“神秘”地拿出了一份手绘地图，向记者介绍着村民们的新变化。

姚国生的手绘地图上，密密麻麻地记录着脱贫户人员信息。人民网记者 邱烨摄。

姚国生的手绘地图上，密密麻麻地记录着脱贫户人员信息。人民网记者 邱烨摄。

“其实我去年9月份才驻村，初来乍到，人生地不熟，还容易记错脱贫户信息。于是，我便拿着纸和笔，边走边描画。”姚国生拿着手绘地图，整个村子的情况一目了然。

朱胜华正在家里张罗过年的事情，院墙上挂着一串串腊肉。“村里一直惦记着我呢，在家门口就能赚钱，不用背井离乡，日子更有盼头了。”谈到现在的生活，脱贫户朱胜华既高兴又感慨。

“让村民返乡就业，离不开好产业。” 姚国生介绍，这些年村里持续“招才引智” ,吸了一群创业年轻人，种植养殖、食品加工、直播带货、乡村旅游等产业多点开花。

“朋友们，你们吃饭了吗？咱们东山村的麻椒鸡出锅了！”

在村里的直播基地，来自湖北的张正夫妇正在介绍当地特色农产品。“今天直播结束，我们就准备回家过年了。”张正告诉记者，目前他们的主播团队已达到30余人。

 “别看村子小，现在越来越多的年轻人选择在这里扎根创业。”姚国生介绍，村里建成了1000多平方米的村级直播基地及数字经济产业园，2023年村集体经济收入达116.5万元，“下一步，我们将进一步推动一二三产深入融合发展，持续将生态优势转化为经济优势、发展优势，让老乡们的生活更有奔头。”（王震 邓楠 贾凯璐 邱烨 黄亚辉）

(责编：王震、章斐然)
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