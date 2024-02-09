人民网记者 杜燕飞

漂亮的窗花、喜庆的对联、火红的灯笼、俏皮的玩偶、精彩的新春活动……临近春节，国铁济南局青岛客运段值乘的开往北京南、上海虹桥、石家庄、青岛北等列车上，处处洋溢着浓浓的“年味”，让旅客返乡之旅暖意融融。