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证监会集中处理多名从业人员违法炒股

2024年02月09日13:04 | 来源：人民网
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人民网北京2月9日电 （记者乔业琼）据证监会官网消息，近日，证监会组织稽查执法、日常监管力量集中查办了招商证券多名从业人员买卖股票等违法违规行为。依托刑事追责、行政处罚、行政监管措施、内部问责进行立体化惩戒。

一是对63人作出行政处罚，合计罚没8173万元，对1人作出终身证券市场禁入措施。二是将1人涉嫌内幕交易行为移送司法机关处理。三是对46人采取行政监管措施，其中拟对3人采取认定为不适当人选，对5人采取监管谈话、38人采取出具警示函。四是对负有从业人员管理责任的招商证券，采取责令增加合规检查次数的行政监管措施，对公司董事长采取出具警示函、2名时任合规总监采取监管谈话的行政监管措施，并督促招商证券启动内部问责，约谈相关违规人员，落实问责全覆盖。

证券从业人员不得买卖股票是《证券法》的基本要求。近年来，证监会严厉打击证券从业人员违规买卖股票行为。2019年至2023年，共查办67起从业人员违法炒股案件，对139人作出行政处罚。

下一步，证监会将协同行业协会持续深入开展以下工作：一是完善制度机制。制定依法从严打击证券从业人员违规炒股行为的专项整治工作方案，压实机构主体责任，督促证券公司强化内部监测、自查自纠及问责机制，落实全员合规管理，实现对各分支机构及从业人员的一体化垂直管理，各证监局将开展专项现场检查。完善从业人员投资行为管理规则，督促机构健全投资申报、审查、监控、惩戒等内控制度，完善投资行为管理机制，进一步堵塞证券从业人员监管制度及执行中的漏洞。二是强化监管执法。对违规行为“露头就打”，对管控不力的机构从严问责，对违规人员强化立体化惩戒体系，构建“一处违规、处处受限”的惩戒机制，加强违规行为的通报警示，开展专项治理行动。三是持续净化行业生态。坚持“两个结合”，深入开展行业文化建设综合治理，督促机构切实做到“不逾越底线、不唯利是图、不急功近利、不脱实向虚、不胡作非为”，坚持诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规。完善从业人员执业行为基本规范和操守准则，建立健全从业人员分类名单制度和执业声誉管理机制，加快形成从业人员管理“严”的氛围。

(责编：乔业琼、章斐然)
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