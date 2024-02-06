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活力满满热气腾腾 “村晚”唱响乡村幸福生活

王绍绍
2024年02月06日16:02 | 来源：人民网
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打兰寨村举行2024年春节联欢会。人民网 王绍绍摄
打兰寨村举行2024年春节联欢会。人民网 王绍绍摄
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孕育于乡野、植根于乡村，“村晚”作为中国乡村文化的集中体现，正在释放着源源不断的活力。在刚刚过去的2023年，由文旅部主办的全国“村晚”示范展示活动举办2万余场、参与人次约1.3亿，目前登记在册的群众文艺团队超过46万个。

在2024年春节“村晚”91个示范展示点，各地“村晚”特色鲜明，“乡”味浓郁，“舞动”乡间烟火，演进更多村民和网民的心头。

中原大地上，各地“村晚”在欢声笑语中拉开帷幕。近日，在河南长垣丁栾镇打兰寨村，2024年“村晚”如期而至。

歌曲、舞蹈、小品、戏曲、武术表演、古筝……村民自己筹备的节目轮番上演，掌声此起彼伏，乡邻共庆，全场洋溢着欢乐的气息。这场“村晚”以千人鼓表演开场，以歌曲《难忘今宵》结束，在热闹的过年氛围中，老百姓乐起来、舞起来，脸上洋溢着幸福的微笑。

“文化赋能高质量发展，为实现乡村全面振兴注入了强大的动力。”文旅部相关负责人表示，“村晚”将当地各具特色文化与群众喜闻乐见的乡土味、年味融合创新，为展示乡村新图景提供了绝佳的窗口。

“村晚”承载着乡亲们满心期待，照亮活力满满、热气腾腾的乡村图景，也照进老百姓的温暖记忆里。专家表示，“村晚”犹如观察中国乡村的一扇窗，从其中可以发现到乡村和文化的底蕴，同时也能唤起大家的乡愁和记忆。（王晨光对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、吕骞)分享让更多人看到

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