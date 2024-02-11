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消费引擎动力足 助力春节经济热起来

王绍绍
2024年02月11日09:46 | 来源：人民网
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线上线下年货节、国货潮牌出圈活动、新春文旅新玩法……春节期间，各地多措并举加速消费市场回暖，奋战首季“开门红”。

近日，华北地区最大的海鲜集散地——京深海鲜市场年货节开幕，重点围绕购年货、享年味、送年礼、品年韵、吃年饭等五个板块展开；安徽芜湖市湾沚区六郎镇的年货节上，年糕、米酒、牛羊肉、粮油等各类地方特色农产品种类丰富，让人目不暇接。

据了解，为持续恢复和扩大消费，商务部将今年定为“消费促进年”。“随着促消费政策持续发力，2024年消费市场仍有较大的修复空间，特别是新型消费、升级类消费潜力巨大。”业内专家表示。

在近日举办的“国潮泉州”品牌鞋服跨年消费季暨2024闽南年货节现场，来自福建泉州的20多个国货潮牌悉数亮相，涵盖男装、童装等多个品类。消费者除了可以参加由政府提供相关补贴的满减活动，还有机会享受抽奖、免单等叠加优惠。

近年来，泉州市积极打造“国潮”展示中心，持续推动“国潮”消费。眼下，拥有市场主体约150万家，规上企业6000多家，外贸企业5000多家的泉州持续发力，推动“国潮泉州”优品出海“1+5”专项行动。

商务部部长王文涛在近日召开的国新办新闻发布会上表示，当前，我国结构不断优化，发展的质量和含金量不断提升。绿色、健康、智能产品、国货“潮品”备受青睐，成为新的消费热点；跨境电商出口增长19.6%，成为外贸增长的新引擎。

“政府采取了一系列刺激消费的政策措施，例如发放消费券、减税降费等，对于促进消费起到了积极的作用。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，电商、互联网等新型消费业态的发展，也会使得市场的销售渠道进一步拓展。

为激发“年货经济”消费潜力，为春节消费旺季再添助力，各地纷纷线上线下齐发力，用直播带货、AI贺岁等方式丰富消费场景，撬动春节消费“市场”。

“新进直播间的朋友点点关注，点点关注不迷路……”2024陕西省供销社系统年货节暨宝鸡年货消费节于近日启动，现场专门搭建4个摊位网络直播间，现场进行网络售卖。线下21个展区150余家企业千余种产品，为市民提供一站式年货选购服务，线上特惠购、网上平台年货展销活动等多场景布局、多业态融合，点燃市民消费热情。

近段时间，广东深圳开启2024年网上年货节，联合10余家品牌线下打造“深圳品牌创意市集”“冬日音乐会”等活动，线上设置年货专区，结合线下同步促销，带动深圳品牌销售；集合城市特色，打造“好玩好买好逛”的线上AI贺岁场景，通过城市AI贺岁解锁城市抽奖，携手带动深圳特色商品销售引流。

“当前，新零售理念逐步成为重要方向，线上线下深度融合带来消费体验全面升级。”商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇表示，电商发展形态日益多元化，今后要继续努力促进电商高质量发展，同时积极拓展国际市场，提升中国电商在全球的品牌影响力和国际竞争力。

今年春节，各地大力发展特色文旅，推出丰富多彩的春节旅游产品，为文旅市场增添新活力，为文旅消费注入新动能。

哈尔滨冰雪大世界热闹非凡，为冰雪产业注入新动能；山东多地以“龙”为主题打造新春灯会，用花灯点燃“夜经济”；陕西西安围绕国潮文旅持续发力，开启为期52天的“春节嘉年华”；安徽、海南、四川、贵州、云南等11个省共同参与“多彩研学游华夏”研学旅游主题活动，推出了一系列研学旅游项目，提供产品服务优惠、门票减免等惠民举措。

飞猪最新数据显示，春节假期国内游预订量同比去年激增，假期旅游搜索热度已全面超越2019年同期。据预测，本次春节假期可能诞生一众“尔滨”式目的地，泉州、北海、洛阳等非省会城市的假期旅行预订量同比增速均超过20倍。

文化和旅游部相关负责人表示，2024年全国春节文化和旅游消费月期间，将组织各地结合春节主题和冬季特点，举办内容丰富、形式多样的文化和旅游消费促进活动，推出消费满减、票价优惠等惠民措施，营造欢乐喜庆的节日氛围，更好满足群众春节文化和旅游消费需求，推动文化和旅游消费持续扩大，激发春节期间文化和旅游消费潜能。

(责编：王震、吕骞)
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