王绍绍

一到晚上，湄洲湾跨海大桥上寒风凛冽，夜色如墨。福州供电段莆田高铁供电工区工长许冲和工友身穿工作服，头戴明亮的头灯，在6米高的轨道车平台上忙碌着，仔细检修接触网设备。此时已是凌晨1点，他们依旧在距离海面40余米的高空坚守着。

“这里有黑色烧伤痕迹，要仔细检查。”他们的目光如炬，不放过任何一个细节。

两名接触网工在高空检查接触网定位设备。李金明摄

湄洲湾跨海大桥是福厦高铁列车运行时速最快的地方，今年是这座大桥经历的首个春运。随着列车运行密度的增加，加上冬季气温变化的影响，大桥供电设备负荷也随之加大。

为了保障福厦高铁春运期间的安全运营，助力乘客平安、顺利回家过年，在列车停运后的0点至4点，“蜘蛛侠”们就得对大桥上的接触网设备进行全面的“体检”。

“我们接触网每10米左右两根吊弦高度的误差不超过5毫米，每45米两定位点高度误差不超过5毫米，就是一个小拇指盖的大小。”许冲介绍，接触网就像高铁上方的电能传输带，为列车提供源源不断的动力。因此，要保证列车跑出高速度，供电设备的精度非常重要。

保证测量精度非常重要，这不仅要依靠作业人员日常工作经验，还得使用智能巡检仪、激光测量仪等高科技设备完成接触网各项参数的检测。在大家的熟练操作下，这些设备成为了守护高铁安全运行的得力助手，有效提升了接触网“体检”工作的质量和效率。

“一套腕臂有50多个螺栓螺母，整个大桥有28000多个零部件，要保证动车组长时间运行不松动，每个零部件都得调到对应的力矩。”许冲表示，接触网设备的震动次数多、频率高，在列车长期高速运行下，螺栓、螺母的防松工艺尤为重要。

为了防止长期高频率震动导致紧固件松动，接触网工们在每一个螺栓、螺母上都要涂抹锁固胶，在用力矩扳手固定好位置后，还要在螺栓、螺母固定的位置要划一根标准线，这根线一旦错位，就意味着紧固件松动。在日常的检修作业中，许冲和工友们需要格外细心地观察这些标准线，确保每一个紧固件都处于最佳状态，从而保障高铁列车的安全稳定运行。

凌晨，接触网作业车的灯光红黄相间。胡鹏摄

凌晨的湄洲湾跨海大桥上，气温已接近零度，尽管大家穿上了厚厚的“铠甲”，湿冷的海风还是把大家冻得忍不住发抖。耳边是呼呼的风声，脚下是波涛汹涌的海浪，而许冲他们就要在这样的环境下，保持极高的专注度，与毫厘较真，完成接触网各零部件的测量、紧固、巡视等工作，守护着铁路的安全与畅通。

凌晨3点30分，天窗作业即将结束，大家返回轨道作业车解下了防护装备，这是他们一天中最放松的时刻。2个小时后，福厦高铁将通过大桥。

许冲和工友在白天巡视湄洲湾大桥上的供电设备。胡鹏摄

在旅客春节期间安全出行的背后，正是像许冲这样的铁路人在默默守护，他们风雨无阻，用责任和担当守护每一趟列车的安全运行，他们用专业和坚持，为旅客的出行增添了一份温暖和保障，照亮了他们的回家路。（陈静仪、陆佳骏对本文亦有贡献）

(责编：王震、吕骞)

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