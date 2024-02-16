人民网联合报道组

统筹管理村里大小事的乡村CEO，在旅游旺季不忘为村民“打杂”忙碌；新能源汽修师节前加班赶工，全力保障车主安全出行；无人机装调检修工投身新技能人才培养，以期填补行业空缺；家政服务人员主动进修多项技能，为户主提供更有温度的陪伴……

近年来，随着经济高质量发展稳步推进，新产业新动能持续增长，新岗位新职业不断涌现，为稳就业提供了新的增长点。新年新气象，人民网记者赴多地采访忙碌在新岗位上的劳动者们，了解他们对未来的期待和憧憬。

“我们村有了CEO！”

乡村职业经理人为振兴发展添活力

柏令和“云中苗寨”咖啡厅的咖啡师对接准备工作。张琳摄

正值春节旅游小高峰时期，在“云中苗寨”一家咖啡厅内，柏令大清早就忙着清点物资，咖啡豆、一次性碗筷、各类调料等，为开门营业做好准备。这个28岁的年轻小伙，就是“云中苗寨”的乡村CEO（乡村职业经理人）。

“云中苗寨”坐落于云南省昭通市彝良县洛泽河镇龙潭社区大苗寨，曾是远近闻名的贫困村，这里有123户574名村民，其中108户曾是建档立卡贫困户，直到2020年5月全部脱贫。

远眺“云中苗寨”。赵昱摄

为持续巩固脱贫成果，自2021年7月起，昭通市将大苗寨作为脱贫致富示范区先导工程进行建设，集农文旅为一体的“云中苗寨”一天一个样，陆续有了餐厅、咖啡馆、星空露营地、民宿等多个业态……

产业发展向好的同时，财务、?事等管理?才不?的短板逐渐暴露，“云中苗寨”急需招募到懂乡村、爱农业、善经营、能管理的人才。

“真是瞌睡碰到了枕头。”柏令笑着回忆，他是本地人，大学毕业后在省城昆明先后从事过会计、采购和后勤主管，因陪伴母亲而回到家乡。2022年8月，他从105名应聘者中脱颖而出，应聘成为了“云中苗寨”的乡村CEO之一。

柏令在厨房帮忙。张琳摄

“CEO嘛，原以为只用做好管理工作就行。但加上‘乡村’二字，就意味着不仅要统筹管村里大小事，忙碌时炒菜、洗碗、搬东西等打杂的活也得干。”柏令认为，乡村CEO必须成为一根导线，将真正意义上的商业化思维和市场化发展模式引入到乡村经营和管理中。

目前，在“党建+专班组+村集体+合作社+帮带师傅+乡村CEO团队+村民”的经营模式下，“云中苗寨”走出了一条“生态+农业+旅游业”的致富新路径。

“我们村有了CEO！”当年村民们心中的问号，如今变成满口的自豪与信任。在柏令看来，乡村CEO只是纽带，村庄振兴最终仍要靠全体村民“想建设、愿意干、能参与”。

“眼下，我们先努力把一切做好，等待最好的机会。”柏令言语中充满自信和期待。

“我们给无人机当‘医生’”

无人机装调检修工为新业态撑起保护伞

姜涛为长春市公安局特警支队警务航空队队员开展无人机装调检修培训。受访者供图

1月31日下午3点多，在长春市无人机驾驶员师徒工作间内，为期3天的无人机装调检修培训即将结束，学员们将讲师姜涛团团围住，争相添加微信好友，以便日后继续请教。

23岁的姜涛是是吉林省工程技术学校无人机应用技术专业的一名教师，别看他年纪小，已经接触无人机6年，曾多次荣获省级无人机应用技术技能大赛第一名。

姜涛对学员进行指导。受访者供图

“无人机应用场景非常广泛，小到航拍、灯光表演，大到电力巡检、应急救援，与我们生活息息相关。”姜涛说，“无人机飞得稳、飞得好，才能更好地服务人民群众，我们的工作就是给无人机当‘医生’，使其更高效运作。”

近年来，国家出台无人机法规政策文件，加强管理规范，无人机驾驶员、无人机装调检修工等相关新职业蓬勃兴起，人才队伍陆续壮大。

2020年2月，无人机装调检修工正式成为新职业，纳入国家职业分类大典目录。“无人机装调检修工新职业的发布，填补了无人机行业装调检修服务模块的空缺，使无人机和通用航空一样，有了专业的技术保障团队，为无人机生产和安全飞行撑起保护伞。”姜涛表示。

姜涛指导的学生获得省级无人机装调检修竞赛第一名。受访者供图

要填补新业态急需的人才缺口，必要的技能培训不可少。从一名学生到一名老师，再到成为长春市“无人机驾驶员师徒工作间”的领办人，姜涛找到自己的价值。“我们正从事着科技含量高、应用范畴广、发展前景广阔、惠及社会和百姓的大好事业。”姜涛对自己的职业充满自豪。

“我们懂车、熟悉电，还了解智能终端”

新能源汽修师助力新兴产业高质量发展

2月3日，23点30分，张甲震所在的新能源汽车机电维修车间依然灯火通明，车间6个工位上，技师们都在埋头忙碌着。

张甲震在为新能源汽车做保养。人民网记者 胡虹摄

张甲震是重庆一家新能源汽车企业的售后技术主管，也是一名从业经验丰富的新能源汽修技师。他认为，从事新能源汽车维修，不仅要有汽车维修工证、电工证，还要掌握新能源汽车维修的原理和知识。“这就需要维修师既要懂车也要熟悉‘电’，更要了解智能终端。”

临近春节，为保障出行，新能源汽车检查需求日益增加。张甲震告诉记者，今年1月份，其机电车间保养维护的新能源车已经远超1000台，平均每天近40台车。

近年来，在汽车养护领域，新能源汽修师已渐成市场“新宠”。教育部发布的《制造业十大重点领域人才需求预测》预计，到2025年，国内节能与新能源汽车人才缺口将达103万人。

业内人士指出，与燃油车以机械维修为主不同，新能源汽车维修主要集中在电池、电机、电控等“三电”系统，但目前精通“三电”维修的技术人员缺口较大。

为引导行业高质量发展，相关部门已出台政策进行规范指引。2023年10月，商务部等九部门联合发布的《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》提出，促进汽车维修服务提质升级，提出加快新能源汽车维修技术标准体系建设、加强售后维修培训、发展汽车绿色维修、提升汽车维修数字化服务能力。

与此同时，针对现实需求，市场也在积极跟进布局。记者关注到，当前已有部分汽车服务平台探索校企合作模式，培养更多新能源汽车维修领域的高技能人才。

“被需要的感觉会上瘾”

家政服务人员带来“有温度”的服务

李承侠正在腌制鳕鱼。人民网记者 龚莎摄

“鳕鱼要煎得好吃，秘诀在黄油，开中火，煎至两面发黄就能出锅了。”家政阿姨李承侠煎的鳕鱼鲜香四溢，摆盘讲究。

来自安徽阜阳的李承侠今年48岁，是第一批开放大学家政大专班学员，在上海做家政服务工作已近20年，目前服务于一个四口之家的外籍家庭。

多年来，细心周到的服务、沉稳乐观的性格和积极进取的态度为李承侠积攒了良好的口碑，她也成了雇主们口中的“明星阿姨”。

为什么选择家政行业？李承侠有自己的“盘算”。“我们这行看似门槛很低，但要做好并不容易。”为了更好地满足不同家庭的不同需求，李承侠不仅报了中西餐烹饪进修班，闲下来还会学些简单的英语口语。

李承侠和“家人们”一起贴窗花。人民网记者 龚莎摄

“学口语让我会了些英文，还让他们会了些中文。”几个月的相处，李承侠还做起了中国传统文化的“传播大使”。春节前夕，李承侠送了户主几幅喜庆的剪纸挂饰，都被“安排”在了家里的各个角落，随处可见。

“老人越来越多了，以后家政服务行业还有更广阔的前景。”李承侠说她很喜欢自己的职业，“被需要的感觉会上瘾！”

当前，养老服务行业正朝着专业化、精细化方向发展。今年1月份，民政部等12部门制定出台的《关于加强养老服务人才队伍建设的意见》提出，要加强养老服务与家政服务、物业服务等关联领域的合作，引导相关人才转型从事养老护理相关工作。

李承侠接两个小朋友放学。人民网记者 龚莎摄

“现在很流行一句话——未来是AI的世界，但我不这么认为。”李承侠说，陪伴是有温度的，这是AI替代不了的，也是家政服务行业的“护城河”。（杨曦、蔡树菁、王海跃、胡虹、龚莎）

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(责编：王连香、高雷)

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