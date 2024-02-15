人民网联合报道组

春节，是阖家团圆的日子。当前，风能、核能、地热能等新能源正“飞入寻常百姓家”，化作一张张开心的笑脸、一串串欢声笑语、一桌桌热气腾腾的年夜饭，让冬日里的温暖与绿色同在，也让这个春节变得更加“暖洋洋”“亮堂堂”。

家中更敞亮：新能源代替燃煤取暖

隆冬时节，北方地区寒意正浓，内蒙古扎鲁特旗蒙古族牧民银山家里温暖如春。除夕夜，家人围坐在一起，吃着热腾腾年夜饭，暖意融融。

“咋也没想到吹了一辈子的山风，现在也能供暖了，室温还能达到24.5摄氏度。”银山高兴地说，“以前每逢入冬，家里要生煤炉取暖，屋里屋外烧得烟熏火燎，煤尘飞扬，一个冬天大约花费5000多元。现在只要打开开关，一会儿屋里就暖和了，一个冬天只花3000元左右，实惠还方便。”

在内蒙古扎鲁特旗，扎鲁特旗风电场工作人员春节期间对风电场重点设备进行巡视测温。张明月摄

“温暖”的背后，是扎鲁特旗供热站源源不断地将扎鲁特旗风电场“热量”输送到1.2万户家中。“相比常见的燃煤锅炉供暖，我们采用蓄热式电锅炉供暖，保障了供暖稳定性、连续性。”扎鲁特旗风电场场长贲星表示，一个供暖季期间，可节约标煤8152.6吨，减少二氧化碳排放量2万吨。

临近春节，青海省海西州大柴旦行政委员会马海村到处洋溢着节日的氛围。作为青海省唯一的哈萨克族行政村，马海村地处海拔3200多米的高原戈壁，冬季最低气温可达零下30摄氏度。“以前冬天我们村都是靠烧煤取暖，买煤难，运输难，家里弄的又脏又乱还冒黑烟，最重要的是还有一定的安全隐患。”马海村支部书记努尔哈力说。

在青海省马海村，工作人员春节前夕到牧民家中检查空气源热泵锅炉运行情况。李占方摄

在当地政府的支持下，2023年，马海村130户村民告别了燃煤取暖，用上了空气源热泵锅炉取暖方式。“利用‘空气能+电能’相结合的方式，以少量的电能，吸收空气中大量的低温热能，再通过压缩机转变为高温热能，清洁环保。”负责该项目的国家能源集团青海海西公司有关负责人表示。

“村里不再冒黑烟了，家里也看不到煤灰了，也不用晚上起来封炉火、早晨起来点火炉啦，一觉暖暖地睡到天亮，就等着孩子们回家过团圆年啦。”村民木巴拉克大叔笑着说，“关键是很划算，当地政府给补贴电价，一个冬天取暖电费大概1600元，过去烧煤大约花3000元左右，我们的日子越来越好了。”

心里更热乎：新能源供热舒适安心

“以前只听说过核能供热，没想到现在我们就用上了。”春节前夕，屋外寒风阵阵，山东省乳山市市民金京哲一边收拾房间一边对记者说，有了核能供热后，室温可以达到24摄氏度左右，孩子们在家都穿单褂，特别暖和。

2023年11月，“暖核一号”三期核能供热项目投运，在为山东省海阳市供暖的同时，供暖区域延伸到了乳山市，开启了核能“双城”供热模式，保障海阳、乳山两市40万名居民温暖过冬。

在山东省海阳市，工程师春节期间加强对“暖核一号”核能供热系统设备巡检。符铎摄

在核能供暖项目现场，4台汽水换热器正在24小时不间断稳定运行，每小时可供零碳热量1651吉焦。“‘暖核一号’供热项目，用户与核电机组之间采取多重隔离屏障方式，整个过程经过5个物理隔离回路，并且在厂内外的回路之间采取了压差设计，确保了供暖安全稳定。”“暖核一号”核能供热系统运行负责人王林晖说。

在南方，核能供暖更具有独特优势。春节前夕，浙江省海盐县室外最低气温已经到了零摄氏度左右。走进中大朗颐（海盐）养老服务中心，一股股暖意扑面而来。“以前我们这里没有暖气，只能用空调取暖，开久了很干燥，感觉不舒服。”正在阅览室看书的老人金维英笑着说，有了核能集中供暖后，温度可以自己调节，白天穿件羊毛衫就可以了，干什么都很利落，非常舒适。

在浙江省海盐县，工作人员春节期间检查核能供热管线确保暖气供应。曾为民摄

作为南方地区首个核能供热项目，自2023年11月25日起，秦山核电与海盐县合作的“浙江海盐核能供热示范工程”进入第三个采暖季，供热区域新增该养老服务中心，让这里的100多名老人住得更舒心了。

“核能集中供热以后，老人各个活动区域的温度都很适宜，特别对患有风湿类、关节类疾病的老年人有很大益处。”该养老服务中心总经理季娴表示，老人们住得舒心，家属们也更安心。

除核能供暖，春节期间，在河北雄安新区，家住雄县鑫城小区60岁的崔文秀一大早正准备给孙女做早饭，墙上的温度计指向24摄氏度。“如果觉得家里地热供暖不够热，一个电话就有工作人员上门服务。”在北京城市副中心，正在0701街区D、F住宅区的公寓里看春晚的刘女士很认可地热供暖效果：“与中央空调吹出来的热风相比，地热供暖真不错，室内温度有25摄氏度左右，空气也不干燥。”

出行更高效：新能源车“满格电”上路

听到家里人说乡里新建了公共充电桩，俸忠明便动了买辆新能源车开车回家的心思。

这不，春节前夕，俸忠明先从广州坐高铁到昆明，在昆明拿到新能源车后，700多公里的路程，利用“新能源导航”提供的精细化出行路线、实时显示的充电站信息，7个多小时后，俸忠明开车顺利地回到了云南沧源佤族自治县勐角乡芒广村老家。

新建的公共充电桩离家2公里，充电方便；这几年村里通了水泥路，新能源车能跑了；充电半小时，电动车能跑400多公里，只花电费40多块，相比燃油车性价比更高……跟几个回乡的新能源车主一聊，俸忠明发现，大家决定买新能源车的理由真差不多。

新能源车主正在云南沧源县班洪乡公共充电桩充电。陈光德摄

在勐角乡隔壁的班洪乡，与俸忠明老家一样，自从2023年修建两台公共充电桩后，街头的新能源车也多了起来。

“两个充电桩是快充和慢充的运营模式，覆盖全乡6个村委会的使用。”云南临沧沧源供电局班洪供电所副所长陈光德介绍，目前班洪乡正在加快智能配电网示范区建设。等项目建成后，既能保障村民正常生产、生活用电，还能提高充电桩供电稳定性，让村民开新能源车更便利、更舒心。

这几年，凭借优越的自然环境、独具特色的民族和红色文化资源，地处西南边陲的沧源县发展起乡村旅游。随着游客数量的不断增长，沧源县境内的充电桩需求也相应增加。“这段时间乡里好几处都在申请新建充电桩，”陈光德说，随着基础设施完善，希望小小的充电桩能为乡村振兴“充上一份电”，提升百姓的幸福感。

听说云南充电桩实现了乡镇全覆盖，俸忠明计划着春节过后开车回广州，“到时候边走边玩，现在乡里有充电桩、高速公路有充电站，不用再担心‘电量焦虑’了。”（人民网记者杜燕飞、刘怡）

“老家有新事”系列报道

新春走基层|在新家园兴业 在家门口“致富”

新春走基层 | 贺新春年味浓 “新老人”乐享新生活

新春走基层|回家路“近了” 致富路“宽了”

新春走基层|从春运到“村晚” 用“新”过年花样多

新春走基层 | 消费场景“上新” 家乡年味更浓

新春走基层|解锁多元场景 假期旅游迎来“春节档”

(责编：崔元苑、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经