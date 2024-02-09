原标题：横琴粤澳深度合作区3月1日起正式封关运行

新华社广州2月8日电（记者王浩明）横琴粤澳深度合作区执行委员会与广东省人民政府横琴粤澳深度合作区工作办公室8日联合发布通告，3月1日起合作区正式封关运行。

通告称，根据《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》，经管委会研究同意，横琴粤澳深度合作区自2024年3月1日0时起正式封关运行。

按照《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》，横琴与澳门特别行政区之间设为“一线”，横琴与中华人民共和国关境内其他地区之间设为“二线”。日前，财政部、海关总署、税务总局等发布了有关政策，明确合作区实施“一线”放开、“二线”管住的税收政策。

通告发布后，合作区将陆续发布从“二线”出合作区物品来源及其缴税情况认定、允许符合条件的澳门居民携带动植物产品从“一线”进入合作区以及信用信息管理等文件。

通告说，《关于横琴粤澳深度合作区货物有关进出口税收政策的通知》《关于横琴粤澳深度合作区个人行李和寄递物品有关税收政策的通知》《关于调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围的通知》等系列文件，将自封关运行之日起施行。

(责编：乔业琼、李楠桦)

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