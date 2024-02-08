人民网北京2月8日电 （记者杜燕飞）国家外汇管理局7日发布的统计数据显示，截至2024年1月末，我国外汇储备规模为32193亿美元，较2023年12月末下降187亿美元，降幅为0.58%。

国家外汇管理局表示，2024年1月，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

民生银行首席经济学家温彬在接受人民网记者采访时表示，货币方面，美元汇率指数上涨1.9%至103.3，非美元货币总体贬值。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数下跌0.2%；标普500股票指数上涨1.6%。

谈及我国外汇储备规模未来走势，温彬认为，2024年开年以来，我国经济运行总体平稳，景气度有所回升。生产稳中向好、假日消费旺盛和出口边际转暖，有利于国际收支平衡和外汇市场平稳运行，巩固外汇储备规模保持基本稳定的基础。

国家外汇管理局表示，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，有利于外汇储备规模保持基本稳定。

黄金储备方面，国家外汇管理局同日公布的数据显示，截至2024年1月末，我国黄金储备为7219万盎司，环比2023年12月末增加32万盎司，为连续第15个月增持黄金储备。

业内人士表示，黄金具有金融和商品的多重属性和避险、抗通胀、长期保值增值等优点。在国际储备组合配置中加入和动态调整黄金储备，有利于统筹与维护国际储备的安全性、流动性和收益性。

世界黄金协会相关负责人表示，作为避险资产的黄金具有良好的表现，是全球央行购金的主要原因，2024年央行的购金需求将保持旺盛态势。

(责编：方经纶、章斐然)

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