人民网北京2月8日电 （记者任妍、栗翘楚）2024年春节临近，多部电影作品将集中在院线放映，受到权利人、产业界和社会公众广泛关注。日前，记者从国家版权局获悉，为贯彻落实中办、国办印发《关于强化知识产权保护的意见》工作部署，营造健康有序的春节观影环境，护航电影产业高质量发展，国家版权局、国家电影局、公安部、文化和旅游部相关部门于近日联合部署开展院线电影版权保护专项工作。

据了解，相关工作聚焦重点院线电影特别是纳入国家版权局重点作品版权保护预警名单的春节档院线电影，通过向主要网络服务商、电影院线发出版权预警提示，加强日常执法检查和网络巡查，加大对影院、点播影院（影吧）、相关网络服务商等的版权监管监测，强化院线电影盗录传播案件查办等措施，进一步维护良好的电影市场版权秩序。

(责编：方经纶、章斐然)

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