人民网北京2月8日电 （记者任妍、栗翘楚）2024年春节将至，中央广播电视总台春节联欢晚会及多部电影作品将集中播出、放映。日前，记者从国家版权局获悉，为加大重点作品版权保护力度，按照国家版权局《关于进一步加强互联网传播作品版权监管工作的意见》及国家版权局等四部门院线电影版权保护专项工作安排，根据相关权利人上报的作品授权情况，现公布2024年度第一批重点作品版权保护预警名单。

相关网络服务商应对版权保护预警名单内的重点作品采取以下保护措施：直接提供内容的网络服务商未经许可不得提供版权保护预警名单内的作品；提供存储空间的网络服务商应禁止用户上传版权保护预警名单内的作品；相关网络服务商应加快处理版权保护预警名单内作品权利人关于删除侵权内容或断开侵权链接的通知。

各地版权行政执法监管部门应当对本地区主要网络服务商发出版权预警提示，加大版权监测监管力度。对于未经授权通过信息网络非法传播版权保护预警重点作品的，应当依法从严从快予以查处。

按照国家版权局《关于进一步加强互联网传播作品版权监管工作的意见》及国家版权局等四部门院线电影版权保护专项工作安排，根据相关权利人上报的作品授权情况，现公布2024年度第一批重点作品版权保护预警名单。

2024年度第一批重点作品版权保护预警名单。图片来源：国家版权局

(责编：方经纶、章斐然)

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